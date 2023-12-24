В Челябинске к 2025 году по программе реновации построят еще два жилых дома

25 декабря 2023 в 12:09 Размер текста - 17 +

В городе по проекту о КРТ на данный момент освоено 11 территорий Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Челябинске в 2024 году по проекту о комплексном развитии территории (КРТ) построят еще один многоквартирный дом, в 2025 году появится еще одно высотное жилое здание со встроенным детским садом. Об этом на аппаратном совещании 25 декабря рассказала вице-мэр Надежда Рыльская. «В 2024 году по проекту о комплексном развитии территории (КРТ) будет вводится в эксплуатацию жилой дом. В 2025 году будет также построено жилое здание со встроенным детским садом на 95 мест», — сообщила Рыльская. Также Рыльская отметила, в Челябинске в рамках заключенных договоров будет освоено еще 11 территорий. Две из них расположены в Калининском и Центральном районе. Там на основании двух разрешений ведется строительство одного дома и одного ЖК общей площадью свыше 110 тысяч квадратных метров. Также в рамках КРТ идет освоение еще двух территорий в Ленинском и Советском районе. Это территория жилой застройки, где будут расселять 18 многоквартирных домов общей площадью более 10 тысяч квадратных метров, в том числе из них 6 аварийных многоквартирных домов. 21 декабря в Челябинске ввели в эксплуатацию первый многоэтажный жилой дом, построенный в рамках реновации. Новый ЖК расположен на пересечении улицы Танкистов и проспекта Ленина, на территории бывшего предприятия «Конар». Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Челябинске в 2024 году по проекту о комплексном развитии территории (КРТ) построят еще один многоквартирный дом, в 2025 году появится еще одно высотное жилое здание со встроенным детским садом. Об этом на аппаратном совещании 25 декабря рассказала вице-мэр Надежда Рыльская. «В 2024 году по проекту о комплексном развитии территории (КРТ) будет вводится в эксплуатацию жилой дом. В 2025 году будет также построено жилое здание со встроенным детским садом на 95 мест», — сообщила Рыльская. Также Рыльская отметила, в Челябинске в рамках заключенных договоров будет освоено еще 11 территорий. Две из них расположены в Калининском и Центральном районе. Там на основании двух разрешений ведется строительство одного дома и одного ЖК общей площадью свыше 110 тысяч квадратных метров. Также в рамках КРТ идет освоение еще двух территорий в Ленинском и Советском районе. Это территория жилой застройки, где будут расселять 18 многоквартирных домов общей площадью более 10 тысяч квадратных метров, в том числе из них 6 аварийных многоквартирных домов. 21 декабря в Челябинске ввели в эксплуатацию первый многоэтажный жилой дом, построенный в рамках реновации. Новый ЖК расположен на пересечении улицы Танкистов и проспекта Ленина, на территории бывшего предприятия «Конар».