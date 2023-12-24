Задержанных ФСБ топ-менеджеров челябинского оборонного завода оставили в СИЗО

Бывших топ-менеджеров завода «Полет» Нестерова и Белимова оставили за решеткой

Александра Нестерова (на фото) и его бывшего зама Андрея Белимова оставили в СИЗО Фото: Анна Холмова © URA.RU

Бывшего гендиректора челябинского завода «Полет», специализирующегося на выпуске продукции военного назначения, Александра Нестерова, и его экс-зама Андрея Белимова, задержанных ФСБ по обвинениям в превышении должностных полномочий, оставили в СИЗО. Как сообщили URA.RU источник в судебной системе, они пробудут под стражей до 10 января.

«Нестерова и Белимова, обвиняемых в превышении должностных полномочий, оставили меру пресечения в виде содержания под стражей в силе. На срок до 10 января 2024 года», — рассказал URA.RU источник.

Адвокат Белимова, Константин Акулич, сообщил URA.RU, что, принимая решение о мере пресечения, суд исходил из обоснованности уголовного преследования. С таким подходом сторона защиты не может согласиться. По его словам, все результаты опытно-конструкторских работ находятся на территории ЧРЗ «Полет», никаких исследований на предмет их работоспособности не проводилось. «О каком преступлении и ущербе может идти речь в таком случае?», — задается вопросом Акулич.

Адвокат Нестерова, Евгений Абрамовских, солидарен с мнением коллеги. По его словам, его клиенту вменяют в вину оплату радара, который должен был поступить на завод, но, якобы, так и не поступил. При этом, техника была оплачена и поставлена на предприятие. Более того — данный радар уже готовится к продаже заводом.

Сотрудники УФСБ по региону задержали бывших руководителей «Полета» 20 ноября в Москве. Им предъявили обвинения в превышении должностных полномочий. По версии следствия, руководя заводом, они осуществили приемку и оплату невыполненных работ по исполнению государственного оборонного заказа. Ущерб государству составил более 100 млн рублей.