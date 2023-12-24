Врачи ХМАО раскрыли планы по борьбе с корью

Вакцину от кори в начале 2024 года доставят во все муниципалитеты Югры

25 декабря 2023 в 16:09 Размер текста - 17 +

Все населенные пункты ХМАО будут обеспечены вакциной от кори Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В начале 2024 года все муниципалитеты Югры обеспечат вакциной от кори. На данный момент эпидемии удалось избежать благодаря высокой иммунной прослойке населения региона. Планы по профилактике заболеваемости в прямом эфире telegram-канала глава депздрава ХМАО Алексей Добровольский обсудил с главврачом детской городской поликлиники Нижневартовска Татьяна Загинайко. «В этом году педиатрическое сообщество [Югры] столкнулось с новым вызовом — завозные случаи кори, которые стали регистрироваться на территории округа. Благодаря высокой иммунной прослойке нашего детского населения, все случаи кори, которые были зарегистрированы, не получили своего распространения. Самая лучшая и самая эффективная профилактика любого заболевания — это вакцинация», — подчеркнула главврач детской поликлиники. Также она отметила, что в случае с корью это крайне важно, ведь опасна не сама болезнь, а ее осложнения. Особенно для детей раннего возраста. Глава департамента здравоохранения поддержал опасения коллеги и рассказал, когда вакцина поступит во все населенные пункты Югры. «До конца года мы ожидаем поставку вакцины. В первую рабочую неделю следующего года мы ее развезем обязательно по округу, чтобы во всех поликлиниках вакцина от кори была», — сообщил в прямом эфире Добровольский. Ранее URA.RU писало о том, что в нижневартовской (ХМАО) школе № 40 один из учеников заболел корью. Образовательное учреждение теперь могут посещать только привитые школьники, а остальных перевели на дистанционное обучение. До этого корь выявили в 10-й школе. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В начале 2024 года все муниципалитеты Югры обеспечат вакциной от кори. На данный момент эпидемии удалось избежать благодаря высокой иммунной прослойке населения региона. Планы по профилактике заболеваемости в прямом эфире telegram-канала глава депздрава ХМАО Алексей Добровольский обсудил с главврачом детской городской поликлиники Нижневартовска Татьяна Загинайко. «В этом году педиатрическое сообщество [Югры] столкнулось с новым вызовом — завозные случаи кори, которые стали регистрироваться на территории округа. Благодаря высокой иммунной прослойке нашего детского населения, все случаи кори, которые были зарегистрированы, не получили своего распространения. Самая лучшая и самая эффективная профилактика любого заболевания — это вакцинация», — подчеркнула главврач детской поликлиники. Также она отметила, что в случае с корью это крайне важно, ведь опасна не сама болезнь, а ее осложнения. Особенно для детей раннего возраста. Глава департамента здравоохранения поддержал опасения коллеги и рассказал, когда вакцина поступит во все населенные пункты Югры. «До конца года мы ожидаем поставку вакцины. В первую рабочую неделю следующего года мы ее развезем обязательно по округу, чтобы во всех поликлиниках вакцина от кори была», — сообщил в прямом эфире Добровольский. Ранее URA.RU писало о том, что в нижневартовской (ХМАО) школе № 40 один из учеников заболел корью. Образовательное учреждение теперь могут посещать только привитые школьники, а остальных перевели на дистанционное обучение. До этого корь выявили в 10-й школе.