Врачи ХМАО раскрыли планы по борьбе с корью

В начале 2024 года все муниципалитеты Югры обеспечат вакциной от кори. На данный момент эпидемии удалось избежать благодаря высокой иммунной прослойке населения региона. Планы по профилактике заболеваемости в прямом эфире telegram-канала глава депздрава ХМАО Алексей Добровольский обсудил с главврачом детской городской поликлиники Нижневартовска Татьяна Загинайко.
«В этом году педиатрическое сообщество [Югры] столкнулось с новым вызовом — завозные случаи кори, которые стали регистрироваться на территории округа. Благодаря высокой иммунной прослойке нашего детского населения, все случаи кори, которые были зарегистрированы, не получили своего распространения. Самая лучшая и самая эффективная профилактика любого заболевания — это вакцинация», — подчеркнула главврач детской поликлиники. Также она отметила, что в случае с корью это крайне важно, ведь опасна не сама болезнь, а ее осложнения. Особенно для детей раннего возраста.
Глава департамента здравоохранения поддержал опасения коллеги и рассказал, когда вакцина поступит во все населенные пункты Югры. «До конца года мы ожидаем поставку вакцины. В первую рабочую неделю следующего года мы ее развезем обязательно по округу, чтобы во всех поликлиниках вакцина от кори была», — сообщил в прямом эфире Добровольский.
Ранее URA.RU писало о том, что в нижневартовской (ХМАО) школе № 40 один из учеников заболел корью. Образовательное учреждение теперь могут посещать только привитые школьники, а остальных перевели на дистанционное обучение. До этого корь выявили в 10-й школе.
Главные новости ХМАО уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки». Подпишитесь, нажмите на ссылку.