24 декабря 2023

Врачи ХМАО раскрыли планы по борьбе с корью

Вакцину от кори в начале 2024 года доставят во все муниципалитеты Югры
© Служба новостей «URA.RU»
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Владимир Якушев в УрФУ. Екатеринбург , лаборатория, наука, микроскоп, исследование, студент
Все населенные пункты ХМАО будут обеспечены вакциной от кори Фото:

В начале 2024 года все муниципалитеты Югры обеспечат вакциной от кори. На данный момент эпидемии удалось избежать благодаря высокой иммунной прослойке населения региона. Планы по профилактике заболеваемости в прямом эфире telegram-канала глава депздрава ХМАО Алексей Добровольский обсудил с главврачом детской городской поликлиники Нижневартовска Татьяна Загинайко.

«В этом году педиатрическое сообщество [Югры] столкнулось с новым вызовом — завозные случаи кори, которые стали регистрироваться на территории округа. Благодаря высокой иммунной прослойке нашего детского населения, все случаи кори, которые были зарегистрированы, не получили своего распространения. Самая лучшая и самая эффективная профилактика любого заболевания — это вакцинация», — подчеркнула главврач детской поликлиники. Также она отметила, что в случае с корью это крайне важно, ведь опасна не сама болезнь, а ее осложнения. Особенно для детей раннего возраста.

Глава департамента здравоохранения поддержал опасения коллеги и рассказал, когда вакцина поступит во все населенные пункты Югры. «До конца года мы ожидаем поставку вакцины. В первую рабочую неделю следующего года мы ее развезем обязательно по округу, чтобы во всех поликлиниках вакцина от кори была», — сообщил в прямом эфире Добровольский.

Ранее URA.RU писало о том, что в нижневартовской (ХМАО) школе № 40 один из учеников заболел корью. Образовательное учреждение теперь могут посещать только привитые школьники, а остальных перевели на дистанционное обучение. До этого корь выявили в 10-й школе.

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В начале 2024 года все муниципалитеты Югры обеспечат вакциной от кори. На данный момент эпидемии удалось избежать благодаря высокой иммунной прослойке населения региона. Планы по профилактике заболеваемости в прямом эфире telegram-канала глава депздрава ХМАО Алексей Добровольский обсудил с главврачом детской городской поликлиники Нижневартовска Татьяна Загинайко. «В этом году педиатрическое сообщество [Югры] столкнулось с новым вызовом — завозные случаи кори, которые стали регистрироваться на территории округа. Благодаря высокой иммунной прослойке нашего детского населения, все случаи кори, которые были зарегистрированы, не получили своего распространения. Самая лучшая и самая эффективная профилактика любого заболевания — это вакцинация», — подчеркнула главврач детской поликлиники. Также она отметила, что в случае с корью это крайне важно, ведь опасна не сама болезнь, а ее осложнения. Особенно для детей раннего возраста. Глава департамента здравоохранения поддержал опасения коллеги и рассказал, когда вакцина поступит во все населенные пункты Югры. «До конца года мы ожидаем поставку вакцины. В первую рабочую неделю следующего года мы ее развезем обязательно по округу, чтобы во всех поликлиниках вакцина от кори была», — сообщил в прямом эфире Добровольский. Ранее URA.RU писало о том, что в нижневартовской (ХМАО) школе № 40 один из учеников заболел корью. Образовательное учреждение теперь могут посещать только привитые школьники, а остальных перевели на дистанционное обучение. До этого корь выявили в 10-й школе.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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