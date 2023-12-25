25 декабря 2023

Лукашенко уверен, что Армения останется в ЕАЭС

© Служба новостей «URA.RU»
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Совместное фотографирование глав независимых государств СНГ. Бишкек, Республика Киргизия, лукашенко александр
Александр Лукашенко считает, что Запад не будет помогать Армении Фото:

Президент Белоруссии Александр Лукашенко уверен, что Армения сохранит членство в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС). Он отметил, что скептически относится к идее о помощи Запада Армении. Об этом сообщили СМИ.

«Если Армения хочет умереть экономически, то мы ее можем потерять. Но я не думаю, что армяне глупые люди. Это ж умные люди <…> Я об этом не думаю и не беспокоюсь, уверен, что Армения никуда не денется (из ЕАЭС — прим. URA.RU)», — передает слова Александра Лукашенко агентство «Интерфакс».

Белорусский лидер отметил, что Армении не стоит ожидать помощи от западных стран, так как им нужно «у себя разобраться, а потом уже лезть на Кавказ». Он также уточнил, что не обижен на премьер-министра Армении Никола Пашиняна за то, что тот не приехал на саммит ОДКБ в Минске.

Пашинян прилетел в Санкт-Петербург на саммит ЕАЭС. Там он заявил, что союз не должен иметь за собой политической подоплеки. Лукашенко рассказал, что лидер Армении обижен на военно-политический ОДКБ, однако ЕАЭС — это экономика.

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко уверен, что Армения сохранит членство в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС). Он отметил, что скептически относится к идее о помощи Запада Армении. Об этом сообщили СМИ. «Если Армения хочет умереть экономически, то мы ее можем потерять. Но я не думаю, что армяне глупые люди. Это ж умные люди <…> Я об этом не думаю и не беспокоюсь, уверен, что Армения никуда не денется (из ЕАЭС — прим. URA.RU)», — передает слова Александра Лукашенко агентство «Интерфакс». Белорусский лидер отметил, что Армении не стоит ожидать помощи от западных стран, так как им нужно «у себя разобраться, а потом уже лезть на Кавказ». Он также уточнил, что не обижен на премьер-министра Армении Никола Пашиняна за то, что тот не приехал на саммит ОДКБ в Минске. Пашинян прилетел в Санкт-Петербург на саммит ЕАЭС. Там он заявил, что союз не должен иметь за собой политической подоплеки. Лукашенко рассказал, что лидер Армении обижен на военно-политический ОДКБ, однако ЕАЭС — это экономика.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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