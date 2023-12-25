Лукашенко уверен, что Армения останется в ЕАЭС

26 декабря 2023 в 00:10 Размер текста - 17 +

Александр Лукашенко считает, что Запад не будет помогать Армении Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент Белоруссии Александр Лукашенко уверен, что Армения сохранит членство в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС). Он отметил, что скептически относится к идее о помощи Запада Армении. Об этом сообщили СМИ. «Если Армения хочет умереть экономически, то мы ее можем потерять. Но я не думаю, что армяне глупые люди. Это ж умные люди <…> Я об этом не думаю и не беспокоюсь, уверен, что Армения никуда не денется (из ЕАЭС — прим. URA.RU)», — передает слова Александра Лукашенко агентство «Интерфакс». Белорусский лидер отметил, что Армении не стоит ожидать помощи от западных стран, так как им нужно «у себя разобраться, а потом уже лезть на Кавказ». Он также уточнил, что не обижен на премьер-министра Армении Никола Пашиняна за то, что тот не приехал на саммит ОДКБ в Минске. Пашинян прилетел в Санкт-Петербург на саммит ЕАЭС. Там он заявил, что союз не должен иметь за собой политической подоплеки. Лукашенко рассказал, что лидер Армении обижен на военно-политический ОДКБ, однако ЕАЭС — это экономика.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко уверен, что Армения сохранит членство в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС). Он отметил, что скептически относится к идее о помощи Запада Армении. Об этом сообщили СМИ. «Если Армения хочет умереть экономически, то мы ее можем потерять. Но я не думаю, что армяне глупые люди. Это ж умные люди <…> Я об этом не думаю и не беспокоюсь, уверен, что Армения никуда не денется (из ЕАЭС — прим. URA.RU)», — передает слова Александра Лукашенко агентство «Интерфакс». Белорусский лидер отметил, что Армении не стоит ожидать помощи от западных стран, так как им нужно «у себя разобраться, а потом уже лезть на Кавказ». Он также уточнил, что не обижен на премьер-министра Армении Никола Пашиняна за то, что тот не приехал на саммит ОДКБ в Минске. Пашинян прилетел в Санкт-Петербург на саммит ЕАЭС. Там он заявил, что союз не должен иметь за собой политической подоплеки. Лукашенко рассказал, что лидер Армении обижен на военно-политический ОДКБ, однако ЕАЭС — это экономика.