25 декабря 2023

Бастрыкин потребовал доклад о расследовании смерти екатеринбуржца в Турции

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Глава СК РФ Александр Бастрыкин. stock, бастрыкин александр,  stock
Александр Бастрыкин потребовал доклад о расследовании обстоятельств смерти бизнесмена из Екатеринбурга Фото:

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал доклад о ходе расследования обстоятельств смерти бизнесмена из Екатеринбурга Сергея Цукрука в Турции. Мужчину обнаружили мертвым в весной 2018 года в отеле. О требовании доклада сообщили в пресс-службе ведомства.

«Глава ведомства поручил и. о. руководителя СУ СК России по Свердловской области Анатолию Надбитову представить доклад о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах», — говорится в сообщении в telegram-канале Следственного комитета России.

Ранее Наталия Цукрук — мать погибшего бизнесмена обратилась к Александру Бастрыкину с просьбой помочь следователям вычислить личность того, кто причастен к смерти мужчины. Бизнесмена нашли с ремнем на шее в ванной турецкого отеля.

Дело расследовал СК России по Свердловской области, однако оно было прекращено. Назначена повторная судебно-медицинская экспертиза, которая должна установить причины смерти мужчины.

Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал доклад о ходе расследования обстоятельств смерти бизнесмена из Екатеринбурга Сергея Цукрука в Турции. Мужчину обнаружили мертвым в весной 2018 года в отеле. О требовании доклада сообщили в пресс-службе ведомства. «Глава ведомства поручил и. о. руководителя СУ СК России по Свердловской области Анатолию Надбитову представить доклад о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах», — говорится в сообщении в telegram-канале Следственного комитета России. Ранее Наталия Цукрук — мать погибшего бизнесмена обратилась к Александру Бастрыкину с просьбой помочь следователям вычислить личность того, кто причастен к смерти мужчины. Бизнесмена нашли с ремнем на шее в ванной турецкого отеля. Дело расследовал СК России по Свердловской области, однако оно было прекращено. Назначена повторная судебно-медицинская экспертиза, которая должна установить причины смерти мужчины.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...