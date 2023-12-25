Бастрыкин потребовал доклад о расследовании смерти екатеринбуржца в Турции

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал доклад о ходе расследования обстоятельств смерти бизнесмена из Екатеринбурга Сергея Цукрука в Турции. Мужчину обнаружили мертвым в весной 2018 года в отеле. О требовании доклада сообщили в пресс-службе ведомства.
«Глава ведомства поручил и. о. руководителя СУ СК России по Свердловской области Анатолию Надбитову представить доклад о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах», — говорится в сообщении в telegram-канале Следственного комитета России.
Ранее Наталия Цукрук — мать погибшего бизнесмена обратилась к Александру Бастрыкину с просьбой помочь следователям вычислить личность того, кто причастен к смерти мужчины. Бизнесмена нашли с ремнем на шее в ванной турецкого отеля.
Дело расследовал СК России по Свердловской области, однако оно было прекращено. Назначена повторная судебно-медицинская экспертиза, которая должна установить причины смерти мужчины.
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