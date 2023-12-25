Жителям Академического района Екатеринбурга пришлось буквально утрамбовываться в трамвай, чтобы двери смогли закрыться. Речь идет о новом маршруте №1, который запустили утром 23 декабря. О проблеме рассказали читатели URA.RU.
«В трамвай просто невозможно было попасть. Давка нереальная. Двери не закрывались. Очевидно, что вагонов не хватает», — делятся читатели агентства.
Редакция URA.RU обратилась в мэрию Екатеринбурга с уточняющим вопросом о количестве вагонов, курсирующих из Академического района города в центр. На момент публикации новости ответ не поступил.
Трамвайную линию из Академичного района начали проектировать еще в 2008 году, но ее строительство началось только в ноябре 2021-го. В первом этапе рельсы проложили от улицы Академика Парина до кольца на Волгоградской. Второй этап предполагает продление линии до Широкой речки (с возведением депо) и строительство ответвления по проспекту Академика Сахарова.
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