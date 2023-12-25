25 декабря 2023

Жители Академического не вмещаются в новые трамваи из-за давки. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Первый трамвай в Академическом районе. Екатеринбург, академический район, ночь, трамвай
Трамвай №1 битком набит с утра Фото:

Жителям Академического района Екатеринбурга пришлось буквально утрамбовываться в трамвай, чтобы двери смогли закрыться. Речь идет о новом маршруте №1, который запустили утром 23 декабря. О проблеме рассказали читатели URA.RU.

«В трамвай просто невозможно было попасть. Давка нереальная. Двери не закрывались. Очевидно, что вагонов не хватает», — делятся читатели агентства.

Редакция URA.RU обратилась в мэрию Екатеринбурга с уточняющим вопросом о количестве вагонов, курсирующих из Академического района города в центр. На момент публикации новости ответ не поступил.

Трамвайную линию из Академичного района начали проектировать еще в 2008 году, но ее строительство началось только в ноябре 2021-го. В первом этапе рельсы проложили от улицы Академика Парина до кольца на Волгоградской. Второй этап предполагает продление линии до Широкой речки (с возведением депо) и строительство ответвления по проспекту Академика Сахарова.

Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Жителям Академического района Екатеринбурга пришлось буквально утрамбовываться в трамвай, чтобы двери смогли закрыться. Речь идет о новом маршруте №1, который запустили утром 23 декабря. О проблеме рассказали читатели URA.RU. «В трамвай просто невозможно было попасть. Давка нереальная. Двери не закрывались. Очевидно, что вагонов не хватает», — делятся читатели агентства. Редакция URA.RU обратилась в мэрию Екатеринбурга с уточняющим вопросом о количестве вагонов, курсирующих из Академического района города в центр. На момент публикации новости ответ не поступил. Трамвайную линию из Академичного района начали проектировать еще в 2008 году, но ее строительство началось только в ноябре 2021-го. В первом этапе рельсы проложили от улицы Академика Парина до кольца на Волгоградской. Второй этап предполагает продление линии до Широкой речки (с возведением депо) и строительство ответвления по проспекту Академика Сахарова.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...