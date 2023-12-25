Жители Академического не вмещаются в новые трамваи из-за давки. Видео

26 декабря 2023 в 10:09 Размер текста - 17 +

Трамвай №1 битком набит с утра Фото: Илья Московец © URA.RU Жителям Академического района Екатеринбурга пришлось буквально утрамбовываться в трамвай, чтобы двери смогли закрыться. Речь идет о новом маршруте №1, который запустили утром 23 декабря. О проблеме рассказали читатели URA.RU. «В трамвай просто невозможно было попасть. Давка нереальная. Двери не закрывались. Очевидно, что вагонов не хватает», — делятся читатели агентства. Редакция URA.RU обратилась в мэрию Екатеринбурга с уточняющим вопросом о количестве вагонов, курсирующих из Академического района города в центр. На момент публикации новости ответ не поступил. Трамвайную линию из Академичного района начали проектировать еще в 2008 году, но ее строительство началось только в ноябре 2021-го. В первом этапе рельсы проложили от улицы Академика Парина до кольца на Волгоградской. Второй этап предполагает продление линии до Широкой речки (с возведением депо) и строительство ответвления по проспекту Академика Сахарова.

Жителям Академического района Екатеринбурга пришлось буквально утрамбовываться в трамвай, чтобы двери смогли закрыться. Речь идет о новом маршруте №1, который запустили утром 23 декабря. О проблеме рассказали читатели URA.RU. «В трамвай просто невозможно было попасть. Давка нереальная. Двери не закрывались. Очевидно, что вагонов не хватает», — делятся читатели агентства. Редакция URA.RU обратилась в мэрию Екатеринбурга с уточняющим вопросом о количестве вагонов, курсирующих из Академического района города в центр. На момент публикации новости ответ не поступил. Трамвайную линию из Академичного района начали проектировать еще в 2008 году, но ее строительство началось только в ноябре 2021-го. В первом этапе рельсы проложили от улицы Академика Парина до кольца на Волгоградской. Второй этап предполагает продление линии до Широкой речки (с возведением депо) и строительство ответвления по проспекту Академика Сахарова.