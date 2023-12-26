В екатеринбургской школе с родителей собирают 300 тысяч рублей

В школе №123 хотят установить камеры Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В 123-й школе Академического района Екатеринбурга с каждого класса собирают по 5 тысяч рублей для установки камер видеонаблюдения. Так в учебном заведении собираются бороться с хулиганами, чтобы предотвратить порчу имущества.

«Все классы заставляют заполнить договор и перевести деньги. Даже табличку составили, какой класс сдал, а какой нет. Пожертвования идут через бухгалтерию и будут по квитанциям. Всего на камеры школе нужно собрать 300 тысяч рублей», — пишет Е1.

Редакция URA.RU обратилась за комментарием в школу №123. Там заявили, что директор учебного заведения Ольга Старикова находится в отпуске. При этом департаменте образования города URA.RU пояснили, что форма пожертвований с помощью договоров законна. «В соответствии с уставом школы и действующим законодательством пожертвования родителей учеников допустимы на добровольной основе», — отметили в пресс-службе ведомства.

Иногда учителя просят родителей сдать деньги на ремонт класса, здания, закупку мебели или установку камер видеонаблюдения. Однако это прямое нарушение 9 статьи закона «Об образовании». Дело в том, что закупками оборудования и мебели для школы занимаются муниципалитеты или госорганы власти. Также школьники могут не покупать лыжи для занятия физкультурой. Эту ситуацию регулирует 35 статья закона «Об образовании». Согласно ей, учебные заведения должны предоставлять спортивный инвентарь бесплатно.