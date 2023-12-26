Челябинский «Трактор» получил от «Металлурга» защитника в обмен на вратаря

Два клуба из Челябинской области обменялись игроками Фото: Илья Московец © URA.RU

Челябинский хоккейный клуб «Трактор» обменял вратаря Никиту Подскребалина в магнитогорский «Металлург». Взамен «Трактор» получил защитника Георгия Дронова, сообщила пресс-служба клуба 26 декабря.

«В результате обмена с „Металлургом“ мы получаем в свою обойму Григория Дронова — защитника с большим опытом игры в КХЛ и сборной России. Он, несомненно, усилит линию обороны „Трактора“ и поможет команде в решении поставленных в этом сезоне задач. Также пожелаем успехов Никите Подскребалину», — цитирует пресс-служба генменеджера клуба Алексея Волкова.

По словам Волкова, Подскребалин доказал, что может играть на уровне КХЛ. Однако у «Трактора» сегодня есть два сильных вратаря — Зак Фукале и Сергей Мыльников, поэтому Никите стоит попробовать свои силы в другом клубе.

Подскребалин в этом сезоне провел за «Трактор» восемь матчей, пять из которых для челябинцев стали победными. Он пропустил 14 шайб при нанесенных в его ворота 188 бросках.