Пермяки, участвующие в спецоперации, приготовят на Новый год шашлык и оливье

Новогодний стол пермяков на передовой украсят угощения, присланные их родными (архивное фото) Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Военнослужащие из Пермского края, принимающие участие в специальной военной операции, готовятся отпраздновать Новый год. Многие из них встретят праздник на боевом посту. Об этом URA.RU рассказали сами бойцы, а также волонтеры, которые доставляют различный груз землякам на фронт. Так, пермяк, находящийся в одном из подразделений, рассказал, что он и его товарищи уже украсили свой блиндаж гирляндой и думают над новогодним меню.

«Новый год конечно же будет! В блиндажах уже гирлянды развесили, списки на продукты составлены. Приготовим салатики. Но все зависит от боевых задач, может будем и работать», — пояснил военнослужащий. Еще один боец пояснил, что он вместе с товарищами готовится «в ночь с 31 декабря на 1 января работать в четыре «коробочки» (танка — прим. URA.RU).

Волонтер Елена Шкляева, о которой рассказывало агентство, на днях вернулась с передовой, передав пермякам очередную партию вещей, продуктов и медикаментов. По словам женщины, волонтеры встретились с саперами, морпехами, мотострелками, разведчиками и танкистами из батальона «Молот». Практически все подразделения, где служат пермяки, готовятся накрыть праздничный стол, на котором будут угощения, присланные родными.

«Ребята украшают подразделения открытками и рисунками детей, которые мы им привезли. Это правда. И, конечно, повара будут готовить традиционные новогодние блюда. Обязательно — салат оливье. А из сладкого новогодние наборы из конфет от жителей Пермского края, которые мы всем вручили», — рассказала Елена URA.RU. Пермячка также отметила, что в танковом батальоне «Молот» пермяки очень тепло встретили своих земляков, истопив баню, которую сделали сами. «Ребята все на позитиве, улыбаются, шутят. В большой столовой (в армейской палатке), у них стоит нарядная елочка», — добавила волонтер.

Мотострелок из Губахи Виталий вместе с сослуживцами готовится встречать Новый год на Краснолиманском направлении. По словам бойца, он и его товарищи уже «скинулись деньгами на продукты». «Будем делать салаты, в том числе, селедку под шубой, оливье. Также приготовим шашлыки», — сообщил военнослужащий.

Подразделение, в котором служит пермский боец в зоне СВО, рассказал, что в блиндажах уже развешены гирлянды и утверждается новогоднее меню Фото предоставлено авторами telegram-канала «Прикамские витязи»

Волонтер Елена Шкляева вместе с мужем Алексеем (слева) и пермяками-волонтерами, вместе с оператором БПЛА разведвзвода. Бойцам передали посылки от родных и земляков к Новому году Фото предоставлено Еленой Шкляевой

Без посылок к Новому году не остались и мотострелки из «именного» пермского батальона «Ветлан» Фото предоставлено Еленой Шкляевой