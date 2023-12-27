Пермские морпехи, саперы и разведчики рассказали, как встретят Новый год в зоне СВО. Фото

Пермяки, участвующие в спецоперации, приготовят на Новый год шашлык и оливье
© Служба новостей «URA.RU»
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Новогодний стол пермяков на передовой украсят угощения, присланные их родными (архивное фото) Фото:

Военнослужащие из Пермского края, принимающие участие в специальной военной операции, готовятся отпраздновать Новый год. Многие из них встретят праздник на боевом посту. Об этом URA.RU рассказали сами бойцы, а также волонтеры, которые доставляют различный груз землякам на фронт. Так, пермяк, находящийся в одном из подразделений, рассказал, что он и его товарищи уже украсили свой блиндаж гирляндой и думают над новогодним меню.

«Новый год конечно же будет! В блиндажах уже гирлянды развесили, списки на продукты составлены. Приготовим салатики. Но все зависит от боевых задач, может будем и работать», — пояснил военнослужащий. Еще один боец пояснил, что он вместе с товарищами готовится «в ночь с 31 декабря на 1 января работать в четыре «коробочки» (танка — прим. URA.RU).

Волонтер Елена Шкляева, о которой рассказывало агентство, на днях вернулась с передовой, передав пермякам очередную партию вещей, продуктов и медикаментов. По словам женщины, волонтеры встретились с саперами, морпехами, мотострелками, разведчиками и танкистами из батальона «Молот». Практически все подразделения, где служат пермяки, готовятся накрыть праздничный стол, на котором будут угощения, присланные родными.

«Ребята украшают подразделения открытками и рисунками детей, которые мы им привезли. Это правда. И, конечно, повара будут готовить традиционные новогодние блюда. Обязательно — салат оливье. А из сладкого новогодние наборы из конфет от жителей Пермского края, которые мы всем вручили», — рассказала Елена URA.RU. Пермячка также отметила, что в танковом батальоне «Молот» пермяки очень тепло встретили своих земляков, истопив баню, которую сделали сами. «Ребята все на позитиве, улыбаются, шутят. В большой столовой (в армейской палатке), у них стоит нарядная елочка», — добавила волонтер.

Мотострелок из Губахи Виталий вместе с сослуживцами готовится встречать Новый год на Краснолиманском направлении. По словам бойца, он и его товарищи уже «скинулись деньгами на продукты». «Будем делать салаты, в том числе, селедку под шубой, оливье. Также приготовим шашлыки», — сообщил военнослужащий.

Подразделение, в котором служит пермский боец в зоне СВО, рассказал, что в блиндажах уже развешены гирлянды и утверждается новогоднее меню
Подразделение, в котором служит пермский боец в зоне СВО, рассказал, что в блиндажах уже развешены гирлянды и утверждается новогоднее меню

Волонтер Елена Шкляева вместе с мужем Алексеем (слева) и пермяками-волонтерами, вместе с оператором БПЛА разведвзвода. Бойцам передали посылки от родных и земляков к Новому году
Волонтер Елена Шкляева вместе с мужем Алексеем (слева) и пермяками-волонтерами, вместе с оператором БПЛА разведвзвода. Бойцам передали посылки от родных и земляков к Новому году

Без посылок к Новому году не остались и мотострелки из «именного» пермского батальона «Ветлан»
Без посылок к Новому году не остались и мотострелки из «именного» пермского батальона «Ветлан»
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Военнослужащие из Пермского края, принимающие участие в специальной военной операции, готовятся отпраздновать Новый год. Многие из них встретят праздник на боевом посту. Об этом URA.RU рассказали сами бойцы, а также волонтеры, которые доставляют различный груз землякам на фронт. Так, пермяк, находящийся в одном из подразделений, рассказал, что он и его товарищи уже украсили свой блиндаж гирляндой и думают над новогодним меню. «Новый год конечно же будет! В блиндажах уже гирлянды развесили, списки на продукты составлены. Приготовим салатики. Но все зависит от боевых задач, может будем и работать», — пояснил военнослужащий. Еще один боец пояснил, что он вместе с товарищами готовится «в ночь с 31 декабря на 1 января работать в четыре «коробочки» (танка — прим. URA.RU). Волонтер Елена Шкляева, о которой рассказывало агентство, на днях вернулась с передовой, передав пермякам очередную партию вещей, продуктов и медикаментов. По словам женщины, волонтеры встретились с саперами, морпехами, мотострелками, разведчиками и танкистами из батальона «Молот». Практически все подразделения, где служат пермяки, готовятся накрыть праздничный стол, на котором будут угощения, присланные родными. «Ребята украшают подразделения открытками и рисунками детей, которые мы им привезли. Это правда. И, конечно, повара будут готовить традиционные новогодние блюда. Обязательно — салат оливье. А из сладкого новогодние наборы из конфет от жителей Пермского края, которые мы всем вручили», — рассказала Елена URA.RU. Пермячка также отметила, что в танковом батальоне «Молот» пермяки очень тепло встретили своих земляков, истопив баню, которую сделали сами. «Ребята все на позитиве, улыбаются, шутят. В большой столовой (в армейской палатке), у них стоит нарядная елочка», — добавила волонтер. Мотострелок из Губахи Виталий вместе с сослуживцами готовится встречать Новый год на Краснолиманском направлении. По словам бойца, он и его товарищи уже «скинулись деньгами на продукты». «Будем делать салаты, в том числе, селедку под шубой, оливье. Также приготовим шашлыки», — сообщил военнослужащий.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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Ссылки по теме
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