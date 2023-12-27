Reuters: США выделят 20 млн долларов на военную помощь Украине

Администрация США собирается выделить Украине дополнительную военную помощь в размере 20 млн долларов. Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.
«США могут предоставить Киеву до конца года последний пакет военной помощи в размере 20 млн долларов. При этом Соединенные Штаты почти исчерпали источники поддержки Украины, поскольку Конгресс не одобрил дополнительного финансирования», — пишет
Издание отмечает, что пресс-служба Белого дома пока официально не размещала заявление, которое бы подтверждало обещание Кирби выделить доппомощь Киеву. Президент США Джо Байден ранее намекнул украинскому лидеру Владимиру Зеленскому, что помощь Украине может закончиться, несмотря на то, что США обещали помогать стране столько, сколько потребуется.
Подполковник американской армии в отставке Дэниел Дэвис считает, что Финансовая помощь США, которая может быть по итогу предоставлена Украине, не поможет ей победить Россию на поле боя. В Вашингтоне поняли, что победа Вооруженных сил Украины (ВСУ) в конфликте с Россией невозможна, считает Дэвис.
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