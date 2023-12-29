29 декабря 2023

В Первоуральске две недели ищут 63-летнего мужчину, нуждающегося в медпомощи. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Поиски мужчины идут с 14 декабря Фото:

В Первоуральске (Свердловская область) с 14 декабря идут поиски 63-летнего Федора Щербакова. Мужчина нуждается в медицинской помощи, рассказали в поисково-спасательном отряде «ЛизаАлерт».

«Внимание! Помогите найти человека! В Первоуральске пропал Федор Щербаков 1960 года рождения. Приметы: носит усы, хромает, рост 170 сантиметров, нормальное телосложение, темно-русые волосы с сединой и серые глаза. Нуждается в медицинской помощи», — пишет сообщество «Поисковый отряд „ЛизаАлерт“ Свердловской области» соцсети «ВКонтакте».

Сообщить информацию о пропавшем можно по телефону горячей линии: 8(800)700-54-52 или 112. Инфорг: Юлия (Белка) 8(965)533-33-99.

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В Первоуральске (Свердловская область) с 14 декабря идут поиски 63-летнего Федора Щербакова. Мужчина нуждается в медицинской помощи, рассказали в поисково-спасательном отряде «ЛизаАлерт». «Внимание! Помогите найти человека! В Первоуральске пропал Федор Щербаков 1960 года рождения. Приметы: носит усы, хромает, рост 170 сантиметров, нормальное телосложение, темно-русые волосы с сединой и серые глаза. Нуждается в медицинской помощи», — пишет сообщество «Поисковый отряд „ЛизаАлерт“ Свердловской области» соцсети «ВКонтакте». Сообщить информацию о пропавшем можно по телефону горячей линии: 8(800)700-54-52 или 112. Инфорг: Юлия (Белка) 8(965)533-33-99.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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