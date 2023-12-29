В Первоуральске (Свердловская область) с 14 декабря идут поиски 63-летнего Федора Щербакова. Мужчина нуждается в медицинской помощи, рассказали в поисково-спасательном отряде «ЛизаАлерт».
«Внимание! Помогите найти человека! В Первоуральске пропал Федор Щербаков 1960 года рождения. Приметы: носит усы, хромает, рост 170 сантиметров, нормальное телосложение, темно-русые волосы с сединой и серые глаза. Нуждается в медицинской помощи», — пишет сообщество «Поисковый отряд „ЛизаАлерт“ Свердловской области» соцсети «ВКонтакте».
Сообщить информацию о пропавшем можно по телефону горячей линии: 8(800)700-54-52 или 112. Инфорг: Юлия (Белка) 8(965)533-33-99.
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