06 января 2024

Детям из малоимущих семей Екатеринбурга вручили подарки к Рождеству

© Служба новостей «URA.RU»
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Подарки. Тюмень, игрушка, детские игрушки, подарок, новогодний подарок, детский подарок
Сладкие подарки были вручены детям на рождественских елках Фото:

Фонд Святой Екатерины подготовил подарки для детей из малоимущих семей и детей священнослужителей. На рождественских елках ребятам вручили 2500 сладких подарков. Об этом сообщили в пресс-службе фонда.

«Фонд Святой Екатерины подготовил 2500 сладких подарков для детей из многодетных и малоимущих семей, детей священнослужителей и учеников Свято-Симеоновской гимназии. Детям вручили подарки на рождественских елках», — говорится в сообщении фонда.

Также сотрудники фонда установили у часовни Святой великомученицы Екатерины на площади Труда главный символ рождества — вертеп. Его украшает масштабный световой проект из 50 000 светодиодных лампочек, которые установили ранее.

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Фонд Святой Екатерины подготовил подарки для детей из малоимущих семей и детей священнослужителей. На рождественских елках ребятам вручили 2500 сладких подарков. Об этом сообщили в пресс-службе фонда. «Фонд Святой Екатерины подготовил 2500 сладких подарков для детей из многодетных и малоимущих семей, детей священнослужителей и учеников Свято-Симеоновской гимназии. Детям вручили подарки на рождественских елках», — говорится в сообщении фонда. Также сотрудники фонда установили у часовни Святой великомученицы Екатерины на площади Труда главный символ рождества — вертеп. Его украшает масштабный световой проект из 50 000 светодиодных лампочек, которые установили ранее.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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