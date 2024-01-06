Детям из малоимущих семей Екатеринбурга вручили подарки к Рождеству

Фонд Святой Екатерины подготовил подарки для детей из малоимущих семей и детей священнослужителей. На рождественских елках ребятам вручили 2500 сладких подарков. Об этом сообщили в пресс-службе фонда.
«Фонд Святой Екатерины подготовил 2500 сладких подарков для детей из многодетных и малоимущих семей, детей священнослужителей и учеников Свято-Симеоновской гимназии. Детям вручили подарки на рождественских елках», — говорится в сообщении фонда.
Также сотрудники фонда установили у часовни Святой великомученицы Екатерины на площади Труда главный символ рождества — вертеп. Его украшает масштабный световой проект из 50 000 светодиодных лампочек, которые установили ранее.
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