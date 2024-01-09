Бывшему топ-менеджеру челябинского оборонного завода снизили срок в колонии

Бывшему начальнику цеха УКВЗ Сергею Щечкину смягчили приговор Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Челябинский областной суд 9 января снизил срок в колонии бывшему начальнику цеха «Усть-Катавского вагоностроительного завода» (УКВЗ), Сергею Щечкину, с восьми до шести лет. Как сообщили URA.RU в пресс-службе суда, на решение повлиял ряд смягчающих обстоятельств.

«Суд апелляционной инстанции учел дополнительно ряд смягчающих наказание обстоятельств, применил ст. 64 УК РФ, снизив срок наказания в виде лишения свободы до шести лет. В остальной части приговор суда первой инстанции был оставлен без изменения. Приговор вступил в законную силу», — сообщили URA.RU в пресс-службе суда.

В суде первой инстанции следствию удалось доказать причастность Щечкина к получению многотысячной взятки. На протяжение нескольких лет, а именно с 2017 по 2019 года, за деньги он помогал сразу нескольким компаниям своевременно и бесперебойно получать продукцию от завода.

По итогу его признали виновным и назначили наказание в виде лишения свободы на срок восемь лет с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Также в доход государства у него изъяли всю сумму полученной взятки — свыше 600 тысяч рублей.