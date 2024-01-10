Вице-губернатор Шаль провел инспекцию по вывозу мусора в Челябинске

Сергей Шаль проверил ход вывоза мусора в Челябинске Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинске ежедневно уменьшается количество контейнерных площадок, заваленных снегом и мусором. Об этом заявил во время инспекционной проверки вице-губернатор региона Сергей Шаль.

«По-разному справляются управляющие компании с очисткой мусора. Понятно, что были достаточно серьезные проблемы в новогодние праздники с вывозом мусора, после снегопадов был затруднен проезд. Конкретно в этом дворе наводят порядок 10 января, надеюсь, это окончательно и больше не повторится», — уточнил Шаль в ходе инспекционного выезда.

Шаль отметил, что во дворе дома №31 по улице Братьев Кашириных одна контейнерная площадка уже убрана, другую очищают прямо сейчас. Он пояснил, что после снегопадов некоторые площадки были завалены снегом и заставлены машинами, это фиксировали на фото водители мусоровозов и отправляли сигнал на приезд техники, которая могла разгрести завалы.

Сильные снегопады начались в регионе 26 декабря. Губернатор Челябинской области Алексей Текслер раскритиковал работу дорожных служб во время снегопада. По словам главы региона, дорожную технику надо было выводить на дороги как можно скорее. Из-за обилия снега мусоровозы не смогли своевременно вывезти мусор с контейнерных площадок, высота завалов местами превышала два метра. В Челябинске ежедневно работает оперштаб по ликвидации проблемы с мусором, 5 января мэрия потребовала привлечь к ответственности ЦКС, так как, по мнению администрации, регоператор не выполняет свои обязательства с 24 декабря. СК начал проверку.