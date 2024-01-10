10 января 2024

В Челябинске отменили уроки в школах для второй смены

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Алексей Текслер презентовал Елене Шмелевой проект кампуса для ЧелГУ и ЮУрГУ. Челябинск, учебный класс, университет, обучение, класс, вуз, учеба, парта, школа, институт, занятия
Занятия отменены для учащихся с первого по седьмой класс Фото:

В Челябинске 11 января из-за сильных морозов отменены занятия в школах. Как URA.RU сообщили в Единой дежурно-диспетчерской службе (ЕДДС) города, учащиеся второй смены с первого по седьмой класс останутся дома.

«Комитет по делам образования города принял решение об отмене занятий 11 января. Уроки в школах Челябинска не будут проводиться для второй смены с первого по седьмой класс», — уточнили в службе.

Ранее в областном центре были отменены занятия для обучающихся с первого по девятый класс первой смены. В регионе 11 января температура днем опустится до минус 27 градусов.

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В Челябинске 11 января из-за сильных морозов отменены занятия в школах. Как URA.RU сообщили в Единой дежурно-диспетчерской службе (ЕДДС) города, учащиеся второй смены с первого по седьмой класс останутся дома. «Комитет по делам образования города принял решение об отмене занятий 11 января. Уроки в школах Челябинска не будут проводиться для второй смены с первого по седьмой класс», — уточнили в службе. Ранее в областном центре были отменены занятия для обучающихся с первого по девятый класс первой смены. В регионе 11 января температура днем опустится до минус 27 градусов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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