В Челябинске отменили уроки в школах для второй смены

Занятия отменены для учащихся с первого по седьмой класс
В Челябинске 11 января из-за сильных морозов отменены занятия в школах. Как URA.RU сообщили в Единой дежурно-диспетчерской службе (ЕДДС) города, учащиеся второй смены с первого по седьмой класс останутся дома.
«Комитет по делам образования города принял решение об отмене занятий 11 января. Уроки в школах Челябинска не будут проводиться для второй смены с первого по седьмой класс», — уточнили в службе.
Ранее в областном центре были отменены занятия для обучающихся с первого по девятый класс первой смены. В регионе 11 января температура днем опустится до минус 27 градусов.
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