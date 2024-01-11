Полицейские спасли водителя на трассе ХМАО, который в мороз ехал в Тюмень

ДПС ХМАО помогли добраться до СТО мужчине, сломавшемуся в мороз на трассе

11 января 2024 в 11:12 Размер текста - 17 +

Автолюбителю помогли добраться до ближайшего СТО Фото: Александр Елизаров © URA.RU Госавтоинспекторы из Югорска помогли мужчине, у которого в мороз сломался автомобиль на пути из Хулимсунта в Тюмень. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по ХМАО. «Сотрудники Госавтоинспекции Эльман Наджафов и Никита Садовой заметили на обочине автомобиль, рядом с которым находился мужчина. В ходе беседы выяснилось, что водитель следовал из поселка Хулимсунт в Тюмень, но из-за сильных морозов топливная система автомобиля замерзла», — сообщает пресс-служба УМВД в своем telegram-канале «Полиция Югры». Полицейские остановили проезжающий мимо автомобиль, за рулем которого был мужчина из Хулимсунта. Он согласился помочь и в сопровождении сотрудников ДПС отбуксировал сломавшуюся машину до ближайшего СТО в Югорске. Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО сотрудники ДПС спасли замерзающую на трассе семью с детьми. Автоинспекторы помогли им согреться и найти эвакуатор.

Госавтоинспекторы из Югорска помогли мужчине, у которого в мороз сломался автомобиль на пути из Хулимсунта в Тюмень. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по ХМАО. «Сотрудники Госавтоинспекции Эльман Наджафов и Никита Садовой заметили на обочине автомобиль, рядом с которым находился мужчина. В ходе беседы выяснилось, что водитель следовал из поселка Хулимсунт в Тюмень, но из-за сильных морозов топливная система автомобиля замерзла», — сообщает пресс-служба УМВД в своем telegram-канале «Полиция Югры». Полицейские остановили проезжающий мимо автомобиль, за рулем которого был мужчина из Хулимсунта. Он согласился помочь и в сопровождении сотрудников ДПС отбуксировал сломавшуюся машину до ближайшего СТО в Югорске. Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО сотрудники ДПС спасли замерзающую на трассе семью с детьми. Автоинспекторы помогли им согреться и найти эвакуатор.