Полицейские спасли водителя на трассе ХМАО, который в мороз ехал в Тюмень

Госавтоинспекторы из Югорска помогли мужчине, у которого в мороз сломался автомобиль на пути из Хулимсунта в Тюмень. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по ХМАО.
«Сотрудники Госавтоинспекции Эльман Наджафов и Никита Садовой заметили на обочине автомобиль, рядом с которым находился мужчина. В ходе беседы выяснилось, что водитель следовал из поселка Хулимсунт в Тюмень, но из-за сильных морозов топливная система автомобиля замерзла», — сообщает пресс-служба УМВД в своем telegram-канале «Полиция Югры».
Полицейские остановили проезжающий мимо автомобиль, за рулем которого был мужчина из Хулимсунта. Он согласился помочь и в сопровождении сотрудников ДПС отбуксировал сломавшуюся машину до ближайшего СТО в Югорске.
Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО сотрудники ДПС спасли замерзающую на трассе семью с детьми. Автоинспекторы помогли им согреться и найти эвакуатор.
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.