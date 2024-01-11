Полицейские спасли водителя на трассе ХМАО, который в мороз ехал в Тюмень

ДПС ХМАО помогли добраться до СТО мужчине, сломавшемуся в мороз на трассе
© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. ХМАО, вьюга, трасса, фонарь, метель, автомобильные фары, мороз, туман
Автолюбителю помогли добраться до ближайшего СТО Фото:

Госавтоинспекторы из Югорска помогли мужчине, у которого в мороз сломался автомобиль на пути из Хулимсунта в Тюмень. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по ХМАО.

«Сотрудники Госавтоинспекции Эльман Наджафов и Никита Садовой заметили на обочине автомобиль, рядом с которым находился мужчина. В ходе беседы выяснилось, что водитель следовал из поселка Хулимсунт в Тюмень, но из-за сильных морозов топливная система автомобиля замерзла», — сообщает пресс-служба УМВД в своем telegram-канале «Полиция Югры».

Полицейские остановили проезжающий мимо автомобиль, за рулем которого был мужчина из Хулимсунта. Он согласился помочь и в сопровождении сотрудников ДПС отбуксировал сломавшуюся машину до ближайшего СТО в Югорске.

Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО сотрудники ДПС спасли замерзающую на трассе семью с детьми. Автоинспекторы помогли им согреться и найти эвакуатор.

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Госавтоинспекторы из Югорска помогли мужчине, у которого в мороз сломался автомобиль на пути из Хулимсунта в Тюмень. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по ХМАО. «Сотрудники Госавтоинспекции Эльман Наджафов и Никита Садовой заметили на обочине автомобиль, рядом с которым находился мужчина. В ходе беседы выяснилось, что водитель следовал из поселка Хулимсунт в Тюмень, но из-за сильных морозов топливная система автомобиля замерзла», — сообщает пресс-служба УМВД в своем telegram-канале «Полиция Югры». Полицейские остановили проезжающий мимо автомобиль, за рулем которого был мужчина из Хулимсунта. Он согласился помочь и в сопровождении сотрудников ДПС отбуксировал сломавшуюся машину до ближайшего СТО в Югорске. Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО сотрудники ДПС спасли замерзающую на трассе семью с детьми. Автоинспекторы помогли им согреться и найти эвакуатор.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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