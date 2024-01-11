Сбербанк Челябинской области возглавил управляющий из ЯНАО. Фото

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Клипарт. Магнитогорск, зал, колонны, сбербанк
Челябинский Сбербанк возглавил Александр Конев Фото:

Руководить работой Сбербанка Челябинской области будет управляющий из Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) Александр Конев. Как URA.RU сообщили в пресс-службе банка, в структурах финорганизации Конев трудится с 2008 года.

«Управляющим Челябинским отделением Сбербанка назначен Александр Конев. Ранее он руководил отделением банка в Ямало-Ненецком автономном округе. В Сбербанке работает с 2008 года», — отметили в финорганизации.

Председатель Уральского банка Сбербанка Дмитрий Суховерхов отметил, что, работая на Ямале, Конев внес большой вклад в цифровизацию бизнеса и соцсферы региона. Руководитель выразил уверенность, что знания, опыт и лидерские качества Конева помогут решить амбициозные задачи и работать во благо клиентов в рамках территории.

Конев родился в 1971 году. Окончил аэрокосмический факультет Омского государственного техуниверситета по специальности «Двигатели летательных аппаратов» и Высшую школу экономики по направлению «Эффективное управление компанией» (MBA). Также прошел обучение в London Business School и Imperial College London.

За время работы в Сбербанке прошел путь от заместителя управляющего по корпоративному бизнесу Омского отделения финансового учреждения до управляющего Ямало-Ненецким отделением, которое возглавил в 2022 году. Награжден почетной грамотой Сбербанка.

Александр Конев проявил успехи по цифровизации бизнеса и соцсферы ЯНАО
Александр Конев проявил успехи по цифровизации бизнеса и соцсферы ЯНАО
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Руководить работой Сбербанка Челябинской области будет управляющий из Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) Александр Конев. Как URA.RU сообщили в пресс-службе банка, в структурах финорганизации Конев трудится с 2008 года. «Управляющим Челябинским отделением Сбербанка назначен Александр Конев. Ранее он руководил отделением банка в Ямало-Ненецком автономном округе. В Сбербанке работает с 2008 года», — отметили в финорганизации. Председатель Уральского банка Сбербанка Дмитрий Суховерхов отметил, что, работая на Ямале, Конев внес большой вклад в цифровизацию бизнеса и соцсферы региона. Руководитель выразил уверенность, что знания, опыт и лидерские качества Конева помогут решить амбициозные задачи и работать во благо клиентов в рамках территории. Конев родился в 1971 году. Окончил аэрокосмический факультет Омского государственного техуниверситета по специальности «Двигатели летательных аппаратов» и Высшую школу экономики по направлению «Эффективное управление компанией» (MBA). Также прошел обучение в London Business School и Imperial College London. За время работы в Сбербанке прошел путь от заместителя управляющего по корпоративному бизнесу Омского отделения финансового учреждения до управляющего Ямало-Ненецким отделением, которое возглавил в 2022 году. Награжден почетной грамотой Сбербанка.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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