Сбербанк Челябинской области возглавил управляющий из ЯНАО. Фото

11 января 2024 в 13:04 Размер текста - 17 +

Челябинский Сбербанк возглавил Александр Конев Фото: Илья Московец © URA.RU Руководить работой Сбербанка Челябинской области будет управляющий из Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) Александр Конев. Как URA.RU сообщили в пресс-службе банка, в структурах финорганизации Конев трудится с 2008 года. «Управляющим Челябинским отделением Сбербанка назначен Александр Конев. Ранее он руководил отделением банка в Ямало-Ненецком автономном округе. В Сбербанке работает с 2008 года», — отметили в финорганизации. Председатель Уральского банка Сбербанка Дмитрий Суховерхов отметил, что, работая на Ямале, Конев внес большой вклад в цифровизацию бизнеса и соцсферы региона. Руководитель выразил уверенность, что знания, опыт и лидерские качества Конева помогут решить амбициозные задачи и работать во благо клиентов в рамках территории. Конев родился в 1971 году. Окончил аэрокосмический факультет Омского государственного техуниверситета по специальности «Двигатели летательных аппаратов» и Высшую школу экономики по направлению «Эффективное управление компанией» (MBA). Также прошел обучение в London Business School и Imperial College London. За время работы в Сбербанке прошел путь от заместителя управляющего по корпоративному бизнесу Омского отделения финансового учреждения до управляющего Ямало-Ненецким отделением, которое возглавил в 2022 году. Награжден почетной грамотой Сбербанка. Александр Конев проявил успехи по цифровизации бизнеса и соцсферы ЯНАО Фото: пресс-служба челябинского отделения Сбербанка Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Руководить работой Сбербанка Челябинской области будет управляющий из Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) Александр Конев. Как URA.RU сообщили в пресс-службе банка, в структурах финорганизации Конев трудится с 2008 года. «Управляющим Челябинским отделением Сбербанка назначен Александр Конев. Ранее он руководил отделением банка в Ямало-Ненецком автономном округе. В Сбербанке работает с 2008 года», — отметили в финорганизации. Председатель Уральского банка Сбербанка Дмитрий Суховерхов отметил, что, работая на Ямале, Конев внес большой вклад в цифровизацию бизнеса и соцсферы региона. Руководитель выразил уверенность, что знания, опыт и лидерские качества Конева помогут решить амбициозные задачи и работать во благо клиентов в рамках территории. Конев родился в 1971 году. Окончил аэрокосмический факультет Омского государственного техуниверситета по специальности «Двигатели летательных аппаратов» и Высшую школу экономики по направлению «Эффективное управление компанией» (MBA). Также прошел обучение в London Business School и Imperial College London. За время работы в Сбербанке прошел путь от заместителя управляющего по корпоративному бизнесу Омского отделения финансового учреждения до управляющего Ямало-Ненецким отделением, которое возглавил в 2022 году. Награжден почетной грамотой Сбербанка.