Пенсионерка поскользнулась на плохо обустроенном переходе и попала под поезд

11 января 2024 в 20:56 Размер текста - 17 +

Пенсионерка попала под поезд из-за плохо оборудованного перехода между ЖД-путями в Самарской области Фото: Ася Бронникова © URA.RU В поселке Зубчаниновка Самарской области 61-летняя пенсионерка подскользнулась на плохо обустроенном пешеходном переходе между железнодорожными путями и по итогу попала под поезд. Об этом сообщает telegram-канал «Осторожно новости». «Лариса Фадина направлялась домой в поселок Зубчаниновка и хотела перейти железнодорожные пути по специальному переходу вблизи станции. При попытке это сделать поскользнулась, упала и не успела встать — ее насмерть сбила проезжающая электричка», — передают авторы канала. Погибшей женщине был 61 год. Сам переход был сделан из досок. Причиной происшествия родственники погибшей называют именно этот проблемный переход. По их словам, жители неоднократно на нем падали. Также отмечалось, что изначально уголовное дело хотели прекратить из-за отсутствия состава преступления.

В поселке Зубчаниновка Самарской области 61-летняя пенсионерка подскользнулась на плохо обустроенном пешеходном переходе между железнодорожными путями и по итогу попала под поезд. Об этом сообщает telegram-канал «Осторожно новости». «Лариса Фадина направлялась домой в поселок Зубчаниновка и хотела перейти железнодорожные пути по специальному переходу вблизи станции. При попытке это сделать поскользнулась, упала и не успела встать — ее насмерть сбила проезжающая электричка», — передают авторы канала. Погибшей женщине был 61 год. Сам переход был сделан из досок. Причиной происшествия родственники погибшей называют именно этот проблемный переход. По их словам, жители неоднократно на нем падали. Также отмечалось, что изначально уголовное дело хотели прекратить из-за отсутствия состава преступления.