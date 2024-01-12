Пять причин, почему выпадают волосы

Волосы могут выпадать из-за стресса и хронических заболеваний

Для густой шевелюры нужно включить в рацион продукты, богатые витаминами и минералами Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Многие люди мечтают о густых волосах, но из-за регулярного выпадения волос эта мечта не осуществляется. Есть пять основных причин выпадения волос: от нехватки полезных веществ, до факторов в окружающей среде, например, грязный воздух и загрязненные капли дождя.

Хронические заболевания

Серьезные проблемы в организме могут привести к выпадению волос. Необходимо посещать врача и сдавать анализы, чтобы исключить хронические заболевания, которые влияют на состояние волос.

Нехватка полезных веществ

От правильно подобранного рациона зависит состояние и здоровье волос. Ежедневное меню должно быть богато полезными веществами. При выпадении волос следует пересмотреть свое питание на наличие достаточного количества таких минералов, как селен, цинк, хром, железо и витамин В12, передает «Ридус».

Лекарства

Побочные эффекты некоторых лекарств могут привести к выпадению волос. Стоит рассказать лечащему врачу и найти альтернативу медикаментам, если при их приеме заметны проблемы с шевелюрой.

Стресс

От сильного стресса также могут выпадать волосы, нарушаются когнитивные функции и пищеварение. Невозможно полностью избегать стрессовых ситуаций, но можно изменить свой подход к ним. Следует не забывать заботиться о психическом состоянии, высыпаться, уделять время прогулкам с друзьями и своему хобби. Все это поможет не погружаться в состояние стресса.

Окружающая среда

В крупных городах достаточно много пыли, автомобильных выхлопов, грязного воздуха и загрязненных дождей. Все это влияет на состояние волос. Чтобы уменьшить последствия таких факторов, нужно наносить на волосы питательные маски и тщательно мыть кожу головы.