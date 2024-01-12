Пять причин, почему выпадают волосы

Многие люди мечтают о густых волосах, но из-за регулярного выпадения волос эта мечта не осуществляется. Есть пять основных причин выпадения волос: от нехватки полезных веществ, до факторов в окружающей среде, например, грязный воздух и загрязненные капли дождя.
Хронические заболевания
Серьезные проблемы в организме могут привести к выпадению волос. Необходимо посещать врача и сдавать анализы, чтобы исключить хронические заболевания, которые влияют на состояние волос.
Нехватка полезных веществ
От правильно подобранного рациона зависит состояние и здоровье волос. Ежедневное меню должно быть богато полезными веществами. При выпадении волос следует пересмотреть свое питание на наличие достаточного количества таких минералов, как селен, цинк, хром, железо и витамин В12, передает «Ридус».
Лекарства
Побочные эффекты некоторых лекарств могут привести к выпадению волос. Стоит рассказать лечащему врачу и найти альтернативу медикаментам, если при их приеме заметны проблемы с шевелюрой.
Стресс
От сильного стресса также могут выпадать волосы, нарушаются когнитивные функции и пищеварение. Невозможно полностью избегать стрессовых ситуаций, но можно изменить свой подход к ним. Следует не забывать заботиться о психическом состоянии, высыпаться, уделять время прогулкам с друзьями и своему хобби. Все это поможет не погружаться в состояние стресса.
Окружающая среда
В крупных городах достаточно много пыли, автомобильных выхлопов, грязного воздуха и загрязненных дождей. Все это влияет на состояние волос. Чтобы уменьшить последствия таких факторов, нужно наносить на волосы питательные маски и тщательно мыть кожу головы.
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