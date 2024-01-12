Десятки человек пришли проститься с погибшим экс-главой УМВД Екатеринбурга

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Заседание гордумы. Екатеринбург, трифонов игорь
Трифонов погиб на СВО в декабре 2023 года Фото:

В Николо-Архангельском крематории (Москва) простились с погибшим на СВО экс-главой УМВД Екатеринбурга Игорем Трифоновым. На прощание к нему пришли около 50 человек, передает корреспондент URA.RU.

«У крематория стояло много машин с мигалками. Пришли военные, курсанты. Всего было около 50 человек», — отметил журналист. Адвокат Ольга Кезик тоже была на прощании, но от комментариев она отказалась. Пообщаться с родными не удалось — корреспондента не пропустили к ним.

О смерти Трифонова стало известно 3 января. Предварительно, он погиб в зоне спецоперации РФ на Украине в декабре 2023 года. Похоронить Трифонова должны были с воинскими почестями.

В августе 2022 года экс-глава УМВД по Екатеринбургу был осужден на девять с половиной лет за взятку. Потом срок сократили на два месяца. Его интересы в суде представляла Ольга Кезик. Сейчас она с родными добивается того, чтобы с Трифонова сняли все обвинения. Подробнее об истории — в сюжете URA.RU.

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В Николо-Архангельском крематории (Москва) простились с погибшим на СВО экс-главой УМВД Екатеринбурга Игорем Трифоновым. На прощание к нему пришли около 50 человек, передает корреспондент URA.RU. «У крематория стояло много машин с мигалками. Пришли военные, курсанты. Всего было около 50 человек», — отметил журналист. Адвокат Ольга Кезик тоже была на прощании, но от комментариев она отказалась. Пообщаться с родными не удалось — корреспондента не пропустили к ним. О смерти Трифонова стало известно 3 января. Предварительно, он погиб в зоне спецоперации РФ на Украине в декабре 2023 года. Похоронить Трифонова должны были с воинскими почестями. В августе 2022 года экс-глава УМВД по Екатеринбургу был осужден на девять с половиной лет за взятку. Потом срок сократили на два месяца. Его интересы в суде представляла Ольга Кезик. Сейчас она с родными добивается того, чтобы с Трифонова сняли все обвинения. Подробнее об истории — в сюжете URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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