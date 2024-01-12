Минздрав проверит дело свердловчанки, умершей после посещения больницы

13 января 2024 в 18:41 Размер текста - 17 +

Минздрав не получал обращений от родственников погибшей Фото: Александр Константинов © URA.RU Министерство здравоохранения Свердловской области назначило проверку после сообщений СМИ о смерти жительницы Ирбитского района после посещения больницы. Об этом URA.RU рассказали в департаменте информполитики региона. «Минздрав назначил проверку по факту сообщения в интернете. Обращений от родственников не поступало», — сказано в сообщении. Ранее URA.RU писало, что глава СКР Александр Бастрыкин приказал проверить информацию о смерти женщины в Ирбитском районе. По словам ее сына, смерть наступила «из-за возможных халатных действий медиков».

Министерство здравоохранения Свердловской области назначило проверку после сообщений СМИ о смерти жительницы Ирбитского района после посещения больницы. Об этом URA.RU рассказали в департаменте информполитики региона. «Минздрав назначил проверку по факту сообщения в интернете. Обращений от родственников не поступало», — сказано в сообщении. Ранее URA.RU писало, что глава СКР Александр Бастрыкин приказал проверить информацию о смерти женщины в Ирбитском районе. По словам ее сына, смерть наступила «из-за возможных халатных действий медиков».