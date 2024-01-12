12 января 2024

Минздрав проверит дело свердловчанки, умершей после посещения больницы

© Служба новостей «URA.RU»
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Здания Екатеринбурга , минздрав со, министерство здравоохранения со, табличка
Минздрав не получал обращений от родственников погибшей Фото:

Министерство здравоохранения Свердловской области назначило проверку после сообщений СМИ о смерти жительницы Ирбитского района после посещения больницы. Об этом URA.RU рассказали в департаменте информполитики региона.

«Минздрав назначил проверку по факту сообщения в интернете. Обращений от родственников не поступало», — сказано в сообщении.

Ранее URA.RU писало, что глава СКР Александр Бастрыкин приказал проверить информацию о смерти женщины в Ирбитском районе. По словам ее сына, смерть наступила «из-за возможных халатных действий медиков».

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Министерство здравоохранения Свердловской области назначило проверку после сообщений СМИ о смерти жительницы Ирбитского района после посещения больницы. Об этом URA.RU рассказали в департаменте информполитики региона. «Минздрав назначил проверку по факту сообщения в интернете. Обращений от родственников не поступало», — сказано в сообщении. Ранее URA.RU писало, что глава СКР Александр Бастрыкин приказал проверить информацию о смерти женщины в Ирбитском районе. По словам ее сына, смерть наступила «из-за возможных халатных действий медиков».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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