Общество Бастрыкин проконтролирует дело свердловчанки, умершей после посещения больницы 13 января 2024 в 01:52 Размер текста - 17 + Бастрыкин взял на контроль расследование смерти пациентки в Свердловской области Фото: Следственный комитет РФ Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин приказал проверить сообщение СМИ о смерти женщины в Свердловской области, которую отправили домой из больницы. Информация об этом опубликована в telegram-канале «Информационный центр СК России». «Председатель СК РФ поручил исполняющему обязанности руководителя СУ СК России по Свердловской области Анатолию Надбитову представить доклад о ходе проверки жалобы жителя Ирбитского района по факту смерти его матери после посещения больницы. По мнению сына, женщина скончалась из-за возможных халатных действий медработников», — указано в сообщении представителей ведомства. Житель Ирбитского района сообщил в СМИ, что 9 января 2024 года его мать почувствовала недомогание и вызвала скорую помощь. Через несколько часов после госпитализации женщину отправили домой, где она впоследствии умерла, пишет ведомство. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин приказал проверить сообщение СМИ о смерти женщины в Свердловской области, которую отправили домой из больницы. Информация об этом опубликована в telegram-канале «Информационный центр СК России». «Председатель СК РФ поручил исполняющему обязанности руководителя СУ СК России по Свердловской области Анатолию Надбитову представить доклад о ходе проверки жалобы жителя Ирбитского района по факту смерти его матери после посещения больницы. По мнению сына, женщина скончалась из-за возможных халатных действий медработников», — указано в сообщении представителей ведомства. Житель Ирбитского района сообщил в СМИ, что 9 января 2024 года его мать почувствовала недомогание и вызвала скорую помощь. Через несколько часов после госпитализации женщину отправили домой, где она впоследствии умерла, пишет ведомство. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям