12 января 2024

Бастрыкин проконтролирует дело свердловчанки, умершей после посещения больницы

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Глава СК РФ Александр Бастрыкин. stock, бастрыкин александр,  stock
Бастрыкин взял на контроль расследование смерти пациентки в Свердловской области Фото:

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин приказал проверить сообщение СМИ о смерти женщины в Свердловской области, которую отправили домой из больницы. Информация об этом опубликована в telegram-канале «Информационный центр СК России».

«Председатель СК РФ поручил исполняющему обязанности руководителя СУ СК России по Свердловской области Анатолию Надбитову представить доклад о ходе проверки жалобы жителя Ирбитского района по факту смерти его матери после посещения больницы. По мнению сына, женщина скончалась из-за возможных халатных действий медработников», — указано в сообщении представителей ведомства.

Житель Ирбитского района сообщил в СМИ, что 9 января 2024 года его мать почувствовала недомогание и вызвала скорую помощь. Через несколько часов после госпитализации женщину отправили домой, где она впоследствии умерла, пишет ведомство.

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Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин приказал проверить сообщение СМИ о смерти женщины в Свердловской области, которую отправили домой из больницы. Информация об этом опубликована в telegram-канале «Информационный центр СК России». «Председатель СК РФ поручил исполняющему обязанности руководителя СУ СК России по Свердловской области Анатолию Надбитову представить доклад о ходе проверки жалобы жителя Ирбитского района по факту смерти его матери после посещения больницы. По мнению сына, женщина скончалась из-за возможных халатных действий медработников», — указано в сообщении представителей ведомства. Житель Ирбитского района сообщил в СМИ, что 9 января 2024 года его мать почувствовала недомогание и вызвала скорую помощь. Через несколько часов после госпитализации женщину отправили домой, где она впоследствии умерла, пишет ведомство.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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