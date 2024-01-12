Бастрыкин проконтролирует дело свердловчанки, умершей после посещения больницы

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин приказал проверить сообщение СМИ о смерти женщины в Свердловской области, которую отправили домой из больницы. Информация об этом опубликована в telegram-канале «Информационный центр СК России».
«Председатель СК РФ поручил исполняющему обязанности руководителя СУ СК России по Свердловской области Анатолию Надбитову представить доклад о ходе проверки жалобы жителя Ирбитского района по факту смерти его матери после посещения больницы. По мнению сына, женщина скончалась из-за возможных халатных действий медработников», — указано в сообщении представителей ведомства.
Житель Ирбитского района сообщил в СМИ, что 9 января 2024 года его мать почувствовала недомогание и вызвала скорую помощь. Через несколько часов после госпитализации женщину отправили домой, где она впоследствии умерла, пишет ведомство.
Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.