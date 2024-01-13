Пассажиры рейса авиакомпании Utair из Тюмени в Тарко-Сале (ЯНАО) вынуждены ждать вылета почти сутки. Согласно данным онлайн-табло, полет должен был состояться 13 января в 8:30, но затем рейс перенесли ровно на сутки.
«Рейс авиакомпании Utair по маршруту Тюмень — Тарко-Сале 13 января задержан. Плановое время вылета в 8:30 13 января 2024 года. Фактическое время вылета — 14 января 2024 года в 8:30», — сообщается на сайте тюменского аэропорта.
Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в справочную службу Рощино. Там пояснили, что перенос рейса вызван неблагоприятными метеоусловиями в аэропорту Тарко-Сале.
Экстремальные морозы, пришедшие в ЯНАО, стали причиной переноса рейса из Надыма в Сочи. Ямальская авиакомпания пояснила, что температура воздуха прогнозируется ниже максимальной эксплуатационной для воздушного судна, поэтому вылет с 13 января перенесен на 15 число. Всем пассажирам в случае необходимости готовы предоставить размещение в гостинице, питание и воду.
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