Рейс из Тюмени в ЯНАО авиакомпании Utair задержан на сутки. Скрин

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Вечерний споттинг в Кольцово. Екатеринбург, utair, ютэир, ютейр, atr 72
Задержка вылета связана с неблагоприятными погодными условиями в Тарко-Сале Фото:

Пассажиры рейса авиакомпании Utair из Тюмени в Тарко-Сале (ЯНАО) вынуждены ждать вылета почти сутки. Согласно данным онлайн-табло, полет должен был состояться 13 января в 8:30, но затем рейс перенесли ровно на сутки.

«Рейс авиакомпании Utair по маршруту Тюмень — Тарко-Сале 13 января задержан. Плановое время вылета в 8:30 13 января 2024 года. Фактическое время вылета — 14 января 2024 года в 8:30», — сообщается на сайте тюменского аэропорта.

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в справочную службу Рощино. Там пояснили, что перенос рейса вызван неблагоприятными метеоусловиями в аэропорту Тарко-Сале.

Экстремальные морозы, пришедшие в ЯНАО, стали причиной переноса рейса из Надыма в Сочи. Ямальская авиакомпания пояснила, что температура воздуха прогнозируется ниже максимальной эксплуатационной для воздушного судна, поэтому вылет с 13 января перенесен на 15 число. Всем пассажирам в случае необходимости готовы предоставить размещение в гостинице, питание и воду.

Вылет должен состояться 14 января в 8:30
Вылет должен состояться 14 января в 8:30

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Пассажиры рейса авиакомпании Utair из Тюмени в Тарко-Сале (ЯНАО) вынуждены ждать вылета почти сутки. Согласно данным онлайн-табло, полет должен был состояться 13 января в 8:30, но затем рейс перенесли ровно на сутки. «Рейс авиакомпании Utair по маршруту Тюмень — Тарко-Сале 13 января задержан. Плановое время вылета в 8:30 13 января 2024 года. Фактическое время вылета — 14 января 2024 года в 8:30», — сообщается на сайте тюменского аэропорта. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в справочную службу Рощино. Там пояснили, что перенос рейса вызван неблагоприятными метеоусловиями в аэропорту Тарко-Сале. Экстремальные морозы, пришедшие в ЯНАО, стали причиной переноса рейса из Надыма в Сочи. Ямальская авиакомпания пояснила, что температура воздуха прогнозируется ниже максимальной эксплуатационной для воздушного судна, поэтому вылет с 13 января перенесен на 15 число. Всем пассажирам в случае необходимости готовы предоставить размещение в гостинице, питание и воду.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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