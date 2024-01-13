Загадочно пропавший 27-летний екатеринбуржец нашелся

14 января 2024 в 00:21 Размер текста - 17 +

Нашелся пропавший житель Екатеринбурга (архивное фото) Фото: Илья Московец © URA.RU Загадочно пропавший 12 января в Солнечном микрорайоне Екатеринбурга 27-летний Кирилл Лаврентьев нашелся. Об этом сообщается на странице поискового отряда «ЛизаАлерт» Свердловской области в соцсети «ВКонтакте». «Пропавший в Екатеринбурге Кирилл Лаврентьев нашелся. Он пришел домой», — говорится в посте. Информацию URA.RU также подтвердили друзья Кирилла. Обстоятельства его странного исчезновения пока неизвестны. По словам супруги Кирилла, в последнее время парень замыкался в себе, находился в задумчивом состоянии. «Как будто он планировал уйти», — рассказала она URA.RU.

Загадочно пропавший 12 января в Солнечном микрорайоне Екатеринбурга 27-летний Кирилл Лаврентьев нашелся. Об этом сообщается на странице поискового отряда «ЛизаАлерт» Свердловской области в соцсети «ВКонтакте». «Пропавший в Екатеринбурге Кирилл Лаврентьев нашелся. Он пришел домой», — говорится в посте. Информацию URA.RU также подтвердили друзья Кирилла. Обстоятельства его странного исчезновения пока неизвестны. По словам супруги Кирилла, в последнее время парень замыкался в себе, находился в задумчивом состоянии. «Как будто он планировал уйти», — рассказала она URA.RU.