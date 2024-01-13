13 января 2024

Загадочно пропавший 27-летний екатеринбуржец нашелся

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Нашелся пропавший житель Екатеринбурга (архивное фото) Фото:

Загадочно пропавший 12 января в Солнечном микрорайоне Екатеринбурга 27-летний Кирилл Лаврентьев нашелся. Об этом сообщается на странице поискового отряда «ЛизаАлерт» Свердловской области в соцсети «ВКонтакте».

«Пропавший в Екатеринбурге Кирилл Лаврентьев нашелся. Он пришел домой», — говорится в посте. Информацию URA.RU также подтвердили друзья Кирилла. Обстоятельства его странного исчезновения пока неизвестны.

По словам супруги Кирилла, в последнее время парень замыкался в себе, находился в задумчивом состоянии. «Как будто он планировал уйти», — рассказала она URA.RU.

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Загадочно пропавший 12 января в Солнечном микрорайоне Екатеринбурга 27-летний Кирилл Лаврентьев нашелся. Об этом сообщается на странице поискового отряда «ЛизаАлерт» Свердловской области в соцсети «ВКонтакте». «Пропавший в Екатеринбурге Кирилл Лаврентьев нашелся. Он пришел домой», — говорится в посте. Информацию URA.RU также подтвердили друзья Кирилла. Обстоятельства его странного исчезновения пока неизвестны. По словам супруги Кирилла, в последнее время парень замыкался в себе, находился в задумчивом состоянии. «Как будто он планировал уйти», — рассказала она URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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