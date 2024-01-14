В Перми отремонтируют храм-часовню Стефана Великопермского

В Перми восстановят старинный храм Фото: Анна Майорова © URA.RU

В Перми прошла госэкспертизу документация на реставрацию храма-часовни святого Стефана Великопермского. Документ опубликован на сайте краевой инспекции по охране объектов культурного наследия.

«Проект реставрации храма Стефана Великопермского в Перми на Комсомольском проспекте, 18. Разработчиком документации является АО «Эрон», — передает «Коммерсант-Пермь», ссылаясь на акт экспертизы.

В ходе обследования состояния храма-часовни выяснилось, что на объекте необходимо отремонтировать фасады. В реставрации нуждаются архитектурные элементы крылец, окон, дверей, а также инженерные коммуникации.

Храм-часовню построили в 1887 году. Объект культурного наследия неоднократно перестраивался в советское время.

Ранее в центре Перми отремонтировали знаменитый «Доходный дом купца Камчатова». Основное четырехэтажное жилое здание «Доходного дома» было построено во второй половине ХIX века. Позже к нему добавлялись пристройки. В начале XX века в здании работали кондитерские, пивные ларьки, портновская мастерская. В 1916 году здесь расположились факультеты Петроградского университета: юридический и историко-философский. С 1930 года в доме была авиашкола, позже ее преобразовали в институт ракетных войск. В 2000 году здание внесли в список памятников градостроительства и архитектуры.