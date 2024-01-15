До конца года в Челябинске появится 55 новых трамваев

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Алексей Текслер посетил ООО «ЧелябГЭТ». Челябинск, общественный транспорт, электротранспорт, городской электротранспорт, новый трамвай
Челябинск до конца года получит 55 новых трамваев Фото:

В Челябинске до конца 2024 года появятся 55 новых трамваев. Как следует из данных сайта госторгов, на данные цели выделено 4,099 млрд рублей.

«Организатор — Центр закупок Челябинской области. Поставка трамвайных вагонов», — говорится в документах закупки.

Объявлено два тендера. В обоих оказалось по одному участнику. Итоги, согласно базе СБИС, будут подведены 16 января. На сайте госзакупок указано, что определение поставщика завершено. Трамваи изготовит Усть-Катавский вагоностроительный завод, входящий в структуру Роскосмоса. Средства выделены через региональный миндор.

В техзадании есть описание вагонов. Трамваи должны быть низкопольными, способными передвигаться как по одному, так и в сцепке по две штуки. Количество сидячих мест должно быть не менее 38. В кабине водителя должны быть установлены солнцезащитные шторки, мониторы. В салоне и кабине — кондиционеры. Вагоны будут снабжены вспомогательными механизмами для посадки-высадки пассажиров с детскими и инвалидными колясками.

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В Челябинске до конца 2024 года появятся 55 новых трамваев. Как следует из данных сайта госторгов, на данные цели выделено 4,099 млрд рублей. «Организатор — Центр закупок Челябинской области. Поставка трамвайных вагонов», — говорится в документах закупки. Объявлено два тендера. В обоих оказалось по одному участнику. Итоги, согласно базе СБИС, будут подведены 16 января. На сайте госзакупок указано, что определение поставщика завершено. Трамваи изготовит Усть-Катавский вагоностроительный завод, входящий в структуру Роскосмоса. Средства выделены через региональный миндор. В техзадании есть описание вагонов. Трамваи должны быть низкопольными, способными передвигаться как по одному, так и в сцепке по две штуки. Количество сидячих мест должно быть не менее 38. В кабине водителя должны быть установлены солнцезащитные шторки, мониторы. В салоне и кабине — кондиционеры. Вагоны будут снабжены вспомогательными механизмами для посадки-высадки пассажиров с детскими и инвалидными колясками.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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