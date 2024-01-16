Свердловчанина, угрожавшего взорвать «Уралвагонзавод», отправили за решетку

Екатеринбуржца Виктора Расторгуева, который планировал атаковать «Уралвагонзавод» в Нижнем Тагиле, отправили за решетку на восемь лет. Об этом сообщила антитеррористическая комиссия в своем telegram-канале «Антитеррор Урал».
«Расторгуев был задержан региональным УФСБ в октябре 2022 года за попытку теракта в Нижнем Тагиле. В подвале дома силовики обнаружили оборудованный бункер, в котором мужчина хранил самодельные ракеты. По версии следствия, с помощью этих ракет он намеревался атаковать местное промышленное предприятие», — говорится в сообщении.
Сегодня, 17 января, стало известно, что Центральный окружной военный суд вынес обвинительный приговор по делу Расторгуева. Его обвиняли в незаконном изготовлении взрывчатых веществ и подготовке к совершению террористического акта. Мужчина приговорен к лишению свободы на восемь лет с ограничением свободы на один год и штрафу в размере 300 тысяч рублей.
«Первые три года наказания выходец с Украины проведет в тюрьме, оставшиеся — в колонии строгого режима. Расторгуев с решением суда не согласен, поэтому вступит ли вынесенный приговор в законную силу станет понятно только после его рассмотрения в апелляционной инстанции», — заявляет антитеррористическая комиссия.
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