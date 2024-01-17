В Магнитогорске растет заболеваемость туберкулезом из-за мигрантов

18 января 2024 в 01:03 Размер текста - 17 +

Врачам удалось спасти 13 заболевших Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Рост заболеваемости туберкулезом в Магнитогорске (Челябинская область) в 2023 году произошел из-за увеличения числа заболевших мигрантов. Об этом сообщили в пресс-службе областной туберкулезной больницы № 3. «Рост заболеваемости произошел за счет случаев туберкулеза, выявленных посмертно. А также вследствие увеличения числа иностранцев среди заболевших», — заявили в пресс-службе больницы на своей странице в социальной сети в «ВКонтакте», где разместили итоги работы фтизиатрической службы Магнитогорска в 2023 году. В областной туберкулезной больницы № 3 отмечают, что в минувшем году эпидемиологическая ситуация по туберкулезу в городе оставалась напряженной. Было выявлено 167 новых случаев болезни, в том числе, у четверых детей и четверых подростков. Показатель заболеваемости составил 40,8 случая на 100 тыс. населения, что на 5,4% больше, чем годом ранее. За год в Магнитогорске от туберкулеза умерло 15 человек (годом ранее — 28). Число сохраненных жизней — 13. Треть от всех умерших составили лица без определенного места жительства.

Рост заболеваемости туберкулезом в Магнитогорске (Челябинская область) в 2023 году произошел из-за увеличения числа заболевших мигрантов. Об этом сообщили в пресс-службе областной туберкулезной больницы № 3. «Рост заболеваемости произошел за счет случаев туберкулеза, выявленных посмертно. А также вследствие увеличения числа иностранцев среди заболевших», — заявили в пресс-службе больницы на своей странице в социальной сети в «ВКонтакте», где разместили итоги работы фтизиатрической службы Магнитогорска в 2023 году. В областной туберкулезной больницы № 3 отмечают, что в минувшем году эпидемиологическая ситуация по туберкулезу в городе оставалась напряженной. Было выявлено 167 новых случаев болезни, в том числе, у четверых детей и четверых подростков. Показатель заболеваемости составил 40,8 случая на 100 тыс. населения, что на 5,4% больше, чем годом ранее. За год в Магнитогорске от туберкулеза умерло 15 человек (годом ранее — 28). Число сохраненных жизней — 13. Треть от всех умерших составили лица без определенного места жительства.