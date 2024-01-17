17 января 2024

В Магнитогорске растет заболеваемость туберкулезом из-за мигрантов

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Кашель. Челябинск, больной, грипп, простуда, болезнь, орви, кашель, туберкулез, чих
Врачам удалось спасти 13 заболевших Фото:

Рост заболеваемости туберкулезом в Магнитогорске (Челябинская область) в 2023 году произошел из-за увеличения числа заболевших мигрантов. Об этом сообщили в пресс-службе областной туберкулезной больницы № 3.

«Рост заболеваемости произошел за счет случаев туберкулеза, выявленных посмертно. А также вследствие увеличения числа иностранцев среди заболевших», — заявили в пресс-службе больницы на своей странице в социальной сети в «ВКонтакте», где разместили итоги работы фтизиатрической службы Магнитогорска в 2023 году.

В областной туберкулезной больницы № 3 отмечают, что в минувшем году эпидемиологическая ситуация по туберкулезу в городе оставалась напряженной. Было выявлено 167 новых случаев болезни, в том числе, у четверых детей и четверых подростков. Показатель заболеваемости составил 40,8 случая на 100 тыс. населения, что на 5,4% больше, чем годом ранее.

За год в Магнитогорске от туберкулеза умерло 15 человек (годом ранее — 28). Число сохраненных жизней — 13. Треть от всех умерших составили лица без определенного места жительства.

Главные новости Челябинска и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Челябинск, который смог». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Рост заболеваемости туберкулезом в Магнитогорске (Челябинская область) в 2023 году произошел из-за увеличения числа заболевших мигрантов. Об этом сообщили в пресс-службе областной туберкулезной больницы № 3. «Рост заболеваемости произошел за счет случаев туберкулеза, выявленных посмертно. А также вследствие увеличения числа иностранцев среди заболевших», — заявили в пресс-службе больницы на своей странице в социальной сети в «ВКонтакте», где разместили итоги работы фтизиатрической службы Магнитогорска в 2023 году. В областной туберкулезной больницы № 3 отмечают, что в минувшем году эпидемиологическая ситуация по туберкулезу в городе оставалась напряженной. Было выявлено 167 новых случаев болезни, в том числе, у четверых детей и четверых подростков. Показатель заболеваемости составил 40,8 случая на 100 тыс. населения, что на 5,4% больше, чем годом ранее. За год в Магнитогорске от туберкулеза умерло 15 человек (годом ранее — 28). Число сохраненных жизней — 13. Треть от всех умерших составили лица без определенного места жительства.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...