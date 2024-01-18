Участница «Дома 2» из Екатеринбурга рассказала, как попала на съемки в Голливуде

Марину Страхову из «Дома 2» утвердили на роль в фильме Полански за два дня

18 января 2024 в 18:27 Размер текста - 17 +

Марина рассказывает, что на съемочной площадке все было распланировано до мелочей Фото: социальные сети Марины Страховой Екатеринбурженка Марина Страхова, которая когда-то принимала участие в реалити-шоу «Дом 2», призналась, что на съемки в фильме Романа Полански ее пригласило швейцарское кастинг-агентство. В дальнейшем девушка не исключает своего участия и в других кинопроектах, рассказала URA.RU актриса. «Мне рассказали о том, что известный режиссер Роман Полански будет снимать фильм и не хочу ли я попробовать свою кандидатуру для роли „Наташи“. На тот момент у меня была запланированная поездка, которую я уже проплатила, но от кинопроб я не отказалась. Я сняла пробы, отправила их агенту и через два дня мне сказали, что Роман утвердил меня на эту роль», — пояснила девушка. Режиссер произвел на Марину незабываемое впечатление. Съемки длились пару месяцев, и все это время Полански был очень вежлив с актерами, работниками съемочной площадки и персоналом. «Худенький и уже не в юном возрасте режиссер бегал по съемочной площадке. Я подчеркну, именно бегал и показывал нам на себе, как он видит этот сюжет. И мы снимали кино до тех пор, пока он не был доволен на все 100%. Это можно было увидеть в виде улыбки на его лице», — делится актриса. Сейчас Марина беременна и готовится к родам, но после планирует привести себя в форму и не исключает, что будет и дальше развиваться в индустрии кино. «До замужества и даже сейчас поступают предложения в съемках, как и заграницей, так и в России. Особенно зачастили предложения в съемках сериалов. Как говорится: „Поживем — увидим“», — признается Страхова. Марина Страхова сыграла одну из эпизодических ролей в фильме «Дворец». Вместе с ней на площадке работали звезды Микки Рурк, Оливер Мазуччи, Фанни Ардан и Александр Петров. Премьера картины состоялась в сентябре 2023 года на 80-м Венецианском кинофестивале. Марина (внизу, вторая справа) сыграла роль русской девушки Кадр из фильма «Дворец» (https://polanskithepalace.com/) Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Екатеринбурженка Марина Страхова, которая когда-то принимала участие в реалити-шоу «Дом 2», призналась, что на съемки в фильме Романа Полански ее пригласило швейцарское кастинг-агентство. В дальнейшем девушка не исключает своего участия и в других кинопроектах, рассказала URA.RU актриса. «Мне рассказали о том, что известный режиссер Роман Полански будет снимать фильм и не хочу ли я попробовать свою кандидатуру для роли „Наташи“. На тот момент у меня была запланированная поездка, которую я уже проплатила, но от кинопроб я не отказалась. Я сняла пробы, отправила их агенту и через два дня мне сказали, что Роман утвердил меня на эту роль», — пояснила девушка. Режиссер произвел на Марину незабываемое впечатление. Съемки длились пару месяцев, и все это время Полански был очень вежлив с актерами, работниками съемочной площадки и персоналом. «Худенький и уже не в юном возрасте режиссер бегал по съемочной площадке. Я подчеркну, именно бегал и показывал нам на себе, как он видит этот сюжет. И мы снимали кино до тех пор, пока он не был доволен на все 100%. Это можно было увидеть в виде улыбки на его лице», — делится актриса. Сейчас Марина беременна и готовится к родам, но после планирует привести себя в форму и не исключает, что будет и дальше развиваться в индустрии кино. «До замужества и даже сейчас поступают предложения в съемках, как и заграницей, так и в России. Особенно зачастили предложения в съемках сериалов. Как говорится: „Поживем — увидим“», — признается Страхова. Марина Страхова сыграла одну из эпизодических ролей в фильме «Дворец». Вместе с ней на площадке работали звезды Микки Рурк, Оливер Мазуччи, Фанни Ардан и Александр Петров. Премьера картины состоялась в сентябре 2023 года на 80-м Венецианском кинофестивале.