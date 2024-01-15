15 января 2024

Участница «Дома 2» из Екатеринбурга сыграла в фильме Романа Полански

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Съемки фильма "Вечная зима" с Александром Робаком. Магнитогорск, кинокамера
Марина Страхова сыграла роль в фильме Романа Полански «Дворец» Фото:

Екатеринбурженка Марина Страхова сыграла одну из эпизодических ролей в фильме польско-французского кинорежиссера Романа Полански «Дворец». Об этом Страхова написала на своей странице в Instagram (запрещенная соцсеть, принадлежит организации Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ). Для Страховой это дебют на большом экране. Раньше она принимала участие в реалити-шоу «Дом 2».

«Дворец» (англ. The Palace) — художественный фильм, премьера которого состоялась в сентябре 2023 года на 80-м Венецианском кинофестивале. В картине снялись Микки Рурк, Оливер Мазуччи, Фанни Ардан, Александр Петров.

Сценарий фильма был написан совместно с польским кинорежиссером Ежи Сколимовским («Иа»). Оператором выступил Павел Эдельман, известный своей работой на фильмах польского кинорежиссера, классика европейского авторского кино Анджея Вайды, а музыку к фильму написал оскароносный французский композитор Александр Деспла.

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Екатеринбурженка Марина Страхова сыграла одну из эпизодических ролей в фильме польско-французского кинорежиссера Романа Полански «Дворец». Об этом Страхова написала на своей странице в Instagram (запрещенная соцсеть, принадлежит организации Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ). Для Страховой это дебют на большом экране. Раньше она принимала участие в реалити-шоу «Дом 2». «Дворец» (англ. The Palace) — художественный фильм, премьера которого состоялась в сентябре 2023 года на 80-м Венецианском кинофестивале. В картине снялись Микки Рурк, Оливер Мазуччи, Фанни Ардан, Александр Петров. Сценарий фильма был написан совместно с польским кинорежиссером Ежи Сколимовским («Иа»). Оператором выступил Павел Эдельман, известный своей работой на фильмах польского кинорежиссера, классика европейского авторского кино Анджея Вайды, а музыку к фильму написал оскароносный французский композитор Александр Деспла.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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