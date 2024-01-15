Участница «Дома 2» из Екатеринбурга сыграла в фильме Романа Полански

Екатеринбурженка Марина Страхова сыграла одну из эпизодических ролей в фильме польско-французского кинорежиссера Романа Полански «Дворец». Об этом Страхова написала на своей странице в Instagram (запрещенная соцсеть, принадлежит организации Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ). Для Страховой это дебют на большом экране. Раньше она принимала участие в реалити-шоу «Дом 2».
«Дворец» (англ. The Palace) — художественный фильм, премьера которого состоялась в сентябре 2023 года на 80-м Венецианском кинофестивале. В картине снялись Микки Рурк, Оливер Мазуччи, Фанни Ардан, Александр Петров.
Сценарий фильма был написан совместно с польским кинорежиссером Ежи Сколимовским («Иа»). Оператором выступил Павел Эдельман, известный своей работой на фильмах польского кинорежиссера, классика европейского авторского кино Анджея Вайды, а музыку к фильму написал оскароносный французский композитор Александр Деспла.
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