18 января 2024

Бастрыкину доложат о расследовании коммунальных проблем челябинского поселка

© Служба новостей «URA.RU»
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Глава СК РФ Александр Бастрыкин. stock, бастрыкин александр,  stock
Жители Мирного пожаловались Александру Бастрыкину на коммунальные проблемы Фото:

Главе СКР Александру Бастрыкину доложат о расследовании уголовного дела из-за коммунальных проблем жителей поселка Мирного Челябинской области. Об этом сообщили в пресс-службе СК России.

«В поселке Мирном, несмотря на жалобы жителей, управляющая компания до сих пор не решила вопрос с ранее возникшими коммунальными проблемами. Глава ведомства поручил руководству следственного управления СК России по Челябинской области представить доклад о расследовании уголовного дела по статье 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности)», — отметили в пресс-службе ведомства

В ведомстве уточнили, что ход и результаты следствия поставлены на контроль в центральном аппарате СКР. Следственные органы установят также обстоятельства коммунальных проблем.

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Главе СКР Александру Бастрыкину доложат о расследовании уголовного дела из-за коммунальных проблем жителей поселка Мирного Челябинской области. Об этом сообщили в пресс-службе СК России. «В поселке Мирном, несмотря на жалобы жителей, управляющая компания до сих пор не решила вопрос с ранее возникшими коммунальными проблемами. Глава ведомства поручил руководству следственного управления СК России по Челябинской области представить доклад о расследовании уголовного дела по статье 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности)», — отметили в пресс-службе ведомства В ведомстве уточнили, что ход и результаты следствия поставлены на контроль в центральном аппарате СКР. Следственные органы установят также обстоятельства коммунальных проблем.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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