Бастрыкину доложат о расследовании коммунальных проблем челябинского поселка

Главе СКР Александру Бастрыкину доложат о расследовании уголовного дела из-за коммунальных проблем жителей поселка Мирного Челябинской области. Об этом сообщили в пресс-службе СК России.
«В поселке Мирном, несмотря на жалобы жителей, управляющая компания до сих пор не решила вопрос с ранее возникшими коммунальными проблемами. Глава ведомства поручил руководству следственного управления СК России по Челябинской области представить доклад о расследовании уголовного дела по статье 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности)», — отметили в пресс-службе ведомства
В ведомстве уточнили, что ход и результаты следствия поставлены на контроль в центральном аппарате СКР. Следственные органы установят также обстоятельства коммунальных проблем.
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