21 января 2024
20 января 2024

В Екатеринбурге массово задержали авиарейсы. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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Аэропорт "Кольцово" во время снегопада. Екатеринбург, снег, аэропорт, нелетная погода, зима, непогода, впп, самолет, взлетно-посадочная полоса, взлетное поле
Причина задержки рейсов неизвестна Фото:

В екатеринбургском аэропорту Кольцово задержали рейсы авиакомпаний Utair, Southwind Airlines и «Якутия» в Сургут, Анталью, Санкт-Петербург и Якутск. Информация об этом появилась на онлайн табло аэропорта.

«Вылет рейса UT-112 из Екатеринбурга в Сургут был запланирован 21 января в 21:10, но перенесен на 22 января в 02:10. Рейс 2S-1714 в Анталью задержали в Кольцово 22 января с 01:35 до 04:55. Рейс R3-467 Екатеринбург — Санкт-Петербург задержали с 21 января 12:30 до следующего дня 10:20. Самолет авиарейса R3-468 до Якутска задержали в аэропорту с 21 января 20:40 до 22 января 18:20», — следует из онлайн-табло.

Причина задержки рейсов не уточняется. Корреспондент URA.RU обратился за информацией в авиакомпании. На момент публикации ответы получить не удалось.

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В екатеринбургском аэропорту Кольцово задержали рейсы авиакомпаний Utair, Southwind Airlines и «Якутия» в Сургут, Анталью, Санкт-Петербург и Якутск. Информация об этом появилась на онлайн табло аэропорта. «Вылет рейса UT-112 из Екатеринбурга в Сургут был запланирован 21 января в 21:10, но перенесен на 22 января в 02:10. Рейс 2S-1714 в Анталью задержали в Кольцово 22 января с 01:35 до 04:55. Рейс R3-467 Екатеринбург — Санкт-Петербург задержали с 21 января 12:30 до следующего дня 10:20. Самолет авиарейса R3-468 до Якутска задержали в аэропорту с 21 января 20:40 до 22 января 18:20», — следует из онлайн-табло. Причина задержки рейсов не уточняется. Корреспондент URA.RU обратился за информацией в авиакомпании. На момент публикации ответы получить не удалось.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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