22 января 2024

Врачи отложили ампутацию рук и ног челябинскому подростку, найденному в снегу

Челябинскому подростку, найденному в снегу, пока не будут ампутировать стопы
© Служба новостей «URA.RU»
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Нейрохирургическая операция по восстановлению периферических нервов руки в Городской клинической больнице № 40. Екатеринбург, операционная, операция, обследование, клиника, больница, операционное отделение
Сейчас аммпутация невозможна из-за сильного отека Фото:

Врачи Челябинской областной детской клинической больницы (ЧОДКБ) Челябинска отложили ампутацию кистей и стоп 17-летнему подростку из Миасса, который был найден в снегу без сознания. Об этом URA.RU сообщил источник в больнице.

«Юношу перевели в травматологическое отделение, он продолжает находиться под пристальным вниманием врачей. Вопрос об ампутации будут решать не ранее, чем через пять-семь дней, когда спадет сильный отек и можно будет оценить масштаб повреждения тканей», — уточнили в больнице.

Медики добавили, что сейчас кисти и стопы сильно обморожены и отечны, поэтому оценить объем повреждений в данный момент сложно. Скорее всего, молодого человека в ближайшие дни переведут в отделение гнойной хирургии, как предусматривает маршрутизация подобных больных.

Ранее URA.RU сообщало, что юношу без сознания 21 января нашли в снегу у реки в Троицке случайные прохожие. Рядом с ним лежала бутылка водки. Молодого человека оперативно доставили в реанимацию ЧОДКБ с сильным обморожением, ему грозит ампутация. Прокуратура Челябинской области инициировала проверку обстоятельств получения травмы.

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Врачи Челябинской областной детской клинической больницы (ЧОДКБ) Челябинска отложили ампутацию кистей и стоп 17-летнему подростку из Миасса, который был найден в снегу без сознания. Об этом URA.RU сообщил источник в больнице. «Юношу перевели в травматологическое отделение, он продолжает находиться под пристальным вниманием врачей. Вопрос об ампутации будут решать не ранее, чем через пять-семь дней, когда спадет сильный отек и можно будет оценить масштаб повреждения тканей», — уточнили в больнице. Медики добавили, что сейчас кисти и стопы сильно обморожены и отечны, поэтому оценить объем повреждений в данный момент сложно. Скорее всего, молодого человека в ближайшие дни переведут в отделение гнойной хирургии, как предусматривает маршрутизация подобных больных. Ранее URA.RU сообщало, что юношу без сознания 21 января нашли в снегу у реки в Троицке случайные прохожие. Рядом с ним лежала бутылка водки. Молодого человека оперативно доставили в реанимацию ЧОДКБ с сильным обморожением, ему грозит ампутация. Прокуратура Челябинской области инициировала проверку обстоятельств получения травмы.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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