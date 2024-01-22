Врачи отложили ампутацию рук и ног челябинскому подростку, найденному в снегу

Челябинскому подростку, найденному в снегу, пока не будут ампутировать стопы

23 января 2024 в 09:43 Размер текста - 17 +

Сейчас аммпутация невозможна из-за сильного отека Фото: Анна Майорова © URA.RU Врачи Челябинской областной детской клинической больницы (ЧОДКБ) Челябинска отложили ампутацию кистей и стоп 17-летнему подростку из Миасса, который был найден в снегу без сознания. Об этом URA.RU сообщил источник в больнице. «Юношу перевели в травматологическое отделение, он продолжает находиться под пристальным вниманием врачей. Вопрос об ампутации будут решать не ранее, чем через пять-семь дней, когда спадет сильный отек и можно будет оценить масштаб повреждения тканей», — уточнили в больнице. Медики добавили, что сейчас кисти и стопы сильно обморожены и отечны, поэтому оценить объем повреждений в данный момент сложно. Скорее всего, молодого человека в ближайшие дни переведут в отделение гнойной хирургии, как предусматривает маршрутизация подобных больных. Ранее URA.RU сообщало, что юношу без сознания 21 января нашли в снегу у реки в Троицке случайные прохожие. Рядом с ним лежала бутылка водки. Молодого человека оперативно доставили в реанимацию ЧОДКБ с сильным обморожением, ему грозит ампутация. Прокуратура Челябинской области инициировала проверку обстоятельств получения травмы.

Врачи Челябинской областной детской клинической больницы (ЧОДКБ) Челябинска отложили ампутацию кистей и стоп 17-летнему подростку из Миасса, который был найден в снегу без сознания. Об этом URA.RU сообщил источник в больнице. «Юношу перевели в травматологическое отделение, он продолжает находиться под пристальным вниманием врачей. Вопрос об ампутации будут решать не ранее, чем через пять-семь дней, когда спадет сильный отек и можно будет оценить масштаб повреждения тканей», — уточнили в больнице. Медики добавили, что сейчас кисти и стопы сильно обморожены и отечны, поэтому оценить объем повреждений в данный момент сложно. Скорее всего, молодого человека в ближайшие дни переведут в отделение гнойной хирургии, как предусматривает маршрутизация подобных больных. Ранее URA.RU сообщало, что юношу без сознания 21 января нашли в снегу у реки в Троицке случайные прохожие. Рядом с ним лежала бутылка водки. Молодого человека оперативно доставили в реанимацию ЧОДКБ с сильным обморожением, ему грозит ампутация. Прокуратура Челябинской области инициировала проверку обстоятельств получения травмы.