В Челябинске отменили сеансы массового катания в парке Терешковой

В Челябинске из-за подготовки и проведения городского мероприятия «День студента» отменили массовое катание в парке Терешковой. Сеансы для горожан не будут проводиться 24 и 25 января, сообщили в городском управлении культуры.
«Внимание, в связи с подготовкой и проведением городского мероприятия „День студента“, сеансы массового катания на катке в парке имени Валентины Терешковой 24 и 25 января отменены. Ждем вас на сеансы катания 26 января», — сообщили в ведомстве.
Самые активные учащиеся Челябинска 25 января традиционно отметят День студента катанием на коньках в детском парке Терешковой. Для ребят организуют праздничную досуговую и игровую программу. Вход на мероприятие будет осуществляться по пригласительным билетам.
Главные новости Челябинска и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Челябинск, который смог». Подпишитесь, нажмите на ссылку.