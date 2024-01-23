23 января 2024

В Челябинске отменили сеансы массового катания в парке Терешковой

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Алексей Текслер на открытии ледового катка в Челябинске в Парке им. В. В. Терешковой. Челябинск, каток, коньки, заливка льда
Массовые катания в парке отменены из-за проведения «Дня студента» Фото:

В Челябинске из-за подготовки и проведения городского мероприятия «День студента» отменили массовое катание в парке Терешковой. Сеансы для горожан не будут проводиться 24 и 25 января, сообщили в городском управлении культуры.

«Внимание, в связи с подготовкой и проведением городского мероприятия „День студента“, сеансы массового катания на катке в парке имени Валентины Терешковой 24 и 25 января отменены. Ждем вас на сеансы катания 26 января», — сообщили в ведомстве.

Самые активные учащиеся Челябинска 25 января традиционно отметят День студента катанием на коньках в детском парке Терешковой. Для ребят организуют праздничную досуговую и игровую программу. Вход на мероприятие будет осуществляться по пригласительным билетам.

Главные новости Челябинска и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Челябинск, который смог». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Челябинске из-за подготовки и проведения городского мероприятия «День студента» отменили массовое катание в парке Терешковой. Сеансы для горожан не будут проводиться 24 и 25 января, сообщили в городском управлении культуры. «Внимание, в связи с подготовкой и проведением городского мероприятия „День студента“, сеансы массового катания на катке в парке имени Валентины Терешковой 24 и 25 января отменены. Ждем вас на сеансы катания 26 января», — сообщили в ведомстве. Самые активные учащиеся Челябинска 25 января традиционно отметят День студента катанием на коньках в детском парке Терешковой. Для ребят организуют праздничную досуговую и игровую программу. Вход на мероприятие будет осуществляться по пригласительным билетам.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...