23 января 2024

Лидер ОПС «Татары», отбывающий наказание в Свердловской области, рвется на свободу. Фото

Свердловский облсуд отказался смягчать приговор лидеру ОПС «Татары»
© Служба новостей «URA.RU»
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Суд Ломакин. Челябинск., решетка, браслеты, подсудимый, наручники
Ильдар Ахметов был осужден еще в 2007 году Фото:

Главарь преступной банды «Татары» Ильдар Ахметов, отбывающий наказание в свердловской колонии, попросил о смягчении приговора. В 2007-м он был осужден на 24 года. Свердловский облсуд 24 января оставил ходатайство осужденного без удовлетворения.

«В 2023-м адвокат Ахметова обратился в Тавдинский райсуд с просьбой смягчить приговор. Тогда суд сократил общий срок наказания на два месяца, но результат осужденного не устроил. Он подал жалобу в Свердловский областной суд, сегодня ему было отказано в удовлетворении», — пояснили URA.RU в облсуде.

«Татары» считаются самым крупным преступным сообществом за всю историю Нижнекамского района Татарстана. ОПС возникло в конце 90-х. Бандиты убивали людей, занимались разбоями и грабежами. Одним из лидеров группировки считается Ильдар Ахметов по прозвищу Сухой. В 2007 году Верховный суд Татарстана приговорил его и 28 подельников к длительным срокам в колониях. Ахметов попал в колонию Тавды (Свердловская область).

Ильдар Ахметов участвовал на заседании по ВКС
Ильдар Ахметов участвовал на заседании по ВКС
Фото:

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Главарь преступной банды «Татары» Ильдар Ахметов, отбывающий наказание в свердловской колонии, попросил о смягчении приговора. В 2007-м он был осужден на 24 года. Свердловский облсуд 24 января оставил ходатайство осужденного без удовлетворения. «В 2023-м адвокат Ахметова обратился в Тавдинский райсуд с просьбой смягчить приговор. Тогда суд сократил общий срок наказания на два месяца, но результат осужденного не устроил. Он подал жалобу в Свердловский областной суд, сегодня ему было отказано в удовлетворении», — пояснили URA.RU в облсуде. «Татары» считаются самым крупным преступным сообществом за всю историю Нижнекамского района Татарстана. ОПС возникло в конце 90-х. Бандиты убивали людей, занимались разбоями и грабежами. Одним из лидеров группировки считается Ильдар Ахметов по прозвищу Сухой. В 2007 году Верховный суд Татарстана приговорил его и 28 подельников к длительным срокам в колониях. Ахметов попал в колонию Тавды (Свердловская область).
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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