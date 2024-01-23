Главарь преступной банды «Татары» Ильдар Ахметов, отбывающий наказание в свердловской колонии, попросил о смягчении приговора. В 2007-м он был осужден на 24 года. Свердловский облсуд 24 января оставил ходатайство осужденного без удовлетворения.
«В 2023-м адвокат Ахметова обратился в Тавдинский райсуд с просьбой смягчить приговор. Тогда суд сократил общий срок наказания на два месяца, но результат осужденного не устроил. Он подал жалобу в Свердловский областной суд, сегодня ему было отказано в удовлетворении», — пояснили URA.RU в облсуде.
«Татары» считаются самым крупным преступным сообществом за всю историю Нижнекамского района Татарстана. ОПС возникло в конце 90-х. Бандиты убивали людей, занимались разбоями и грабежами. Одним из лидеров группировки считается Ильдар Ахметов по прозвищу Сухой. В 2007 году Верховный суд Татарстана приговорил его и 28 подельников к длительным срокам в колониях. Ахметов попал в колонию Тавды (Свердловская область).
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