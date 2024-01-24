Выборы президента РФ пройдут под камерами во всех регионах страны

На выборах президента РФ будет установлено видеонаблюдение
новость из сюжетаВыборы президента России в 2024 году
На выборах президента России будет установлена система видеонаблюдения. Об этом рассказал заместитель председателя ЦИК России Николай Булаев.
«Выборы президента России пройдут под видеонаблюдением», —
Восьмые выборы президента РФ состоятся с 15 по 17 марта 2024 года в соответствии с решением ЦИК. Инаугурация избранного президента запланирована на 7 мая 2024 года. Президент будет избран на шесть лет.
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