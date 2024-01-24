Выборы президента РФ пройдут под камерами во всех регионах страны

24 января 2024 в 13:52 Размер текста - 17 +

На выборах президента РФ будет установлено видеонаблюдение Фото: Анна Майорова © URA.RU новость из сюжета Выборы президента России в 2024 году На выборах президента России будет установлена система видеонаблюдения. Об этом рассказал заместитель председателя ЦИК России Николай Булаев. «Выборы президента России пройдут под видеонаблюдением», — сообщил Булаев на заседании ЦИК. Он добавил, что камеры будут установлены во всех 89 регионах России. Восьмые выборы президента РФ состоятся с 15 по 17 марта 2024 года в соответствии с решением ЦИК. Инаугурация избранного президента запланирована на 7 мая 2024 года. Президент будет избран на шесть лет.

На выборах президента России будет установлена система видеонаблюдения. Об этом рассказал заместитель председателя ЦИК России Николай Булаев. «Выборы президента России пройдут под видеонаблюдением», — сообщил Булаев на заседании ЦИК. Он добавил, что камеры будут установлены во всех 89 регионах России. Восьмые выборы президента РФ состоятся с 15 по 17 марта 2024 года в соответствии с решением ЦИК. Инаугурация избранного президента запланирована на 7 мая 2024 года. Президент будет избран на шесть лет.