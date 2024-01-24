Выборы президента РФ пройдут под камерами во всех регионах страны

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На выборах президента РФ будет установлено видеонаблюдение Фото:
новость из сюжета
Выборы президента России в 2024 году

На выборах президента России будет установлена система видеонаблюдения. Об этом рассказал заместитель председателя ЦИК России Николай Булаев.

«Выборы президента России пройдут под видеонаблюдением», — сообщил Булаев на заседании ЦИК. Он добавил, что камеры будут установлены во всех 89 регионах России.

Восьмые выборы президента РФ состоятся с 15 по 17 марта 2024 года в соответствии с решением ЦИК. Инаугурация избранного президента запланирована на 7 мая 2024 года. Президент будет избран на шесть лет.

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На выборах президента России будет установлена система видеонаблюдения. Об этом рассказал заместитель председателя ЦИК России Николай Булаев. «Выборы президента России пройдут под видеонаблюдением», — сообщил Булаев на заседании ЦИК. Он добавил, что камеры будут установлены во всех 89 регионах России. Восьмые выборы президента РФ состоятся с 15 по 17 марта 2024 года в соответствии с решением ЦИК. Инаугурация избранного президента запланирована на 7 мая 2024 года. Президент будет избран на шесть лет.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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