Свердловским студентам медикам и педагогам, которые учатся на «отлично», выплатили первые повышенные стипендии — 10 тысяч рублей. Сделали это в рамках программы поддержки «Кампус», запущенной губернатором Евгением Куйвашевым, сообщает департамент информационной политики на официальном сайте.
«Программа «Кампус» позволит студентам наших вузов получать повышенную стипендию, льготные кредиты на образование, пользоваться скидками в магазинах, кафе, фитнес-центрах. Эту бонусную программу планируем реализовать совместно с единой социальной картой «Уралочка». Уверен, это позволит создать в Свердловской области наилучшие условия для получения высшего образования, закрепить за регионом репутацию «студенческой столицы России», — заявил губернатор.
Повышенные стипендии выплатили уже 600 студентам — тем, кто получает педагогическое образование в УрГПУ, РГППУ и УрФУ, а также студентам-медикам Уральского государственного медуниверситета. Еще 300 отличников получат повышенную выплату — 10 тысяч рублей — до конца января.
«Для того, чтобы получить стипендию, необходимо было зарегистрироваться на сайте, сдать сессию на „отлично“, не иметь академических задолженностей. Стипендия „Кампус“ пришла мне в конце декабря, получился подарок под Новый год. Это очень приятный бонус за то, что я стараюсь в учебе», — поделилась впечатлениями одна из получателей стипендии студентка УрГПУ Варвара Усова. У «Кампуса» есть одноименный сайт и мобильное приложение — «Фонд „Кампус“». Там можно узнать обо всех льготах и предложениях.
Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.