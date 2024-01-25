Свердловским студентам-отличникам начали платить повышенные стипендии. Фото

25 января 2024 в 16:42 Размер текста - 17 +

За хорошую учебу студенты могут получить 10 тысяч рублей Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Свердловским студентам медикам и педагогам, которые учатся на «отлично», выплатили первые повышенные стипендии — 10 тысяч рублей. Сделали это в рамках программы поддержки «Кампус», запущенной губернатором Евгением Куйвашевым, сообщает департамент информационной политики на официальном сайте. «Программа «Кампус» позволит студентам наших вузов получать повышенную стипендию, льготные кредиты на образование, пользоваться скидками в магазинах, кафе, фитнес-центрах. Эту бонусную программу планируем реализовать совместно с единой социальной картой «Уралочка». Уверен, это позволит создать в Свердловской области наилучшие условия для получения высшего образования, закрепить за регионом репутацию «студенческой столицы России», — заявил губернатор. Повышенные стипендии выплатили уже 600 студентам — тем, кто получает педагогическое образование в УрГПУ, РГППУ и УрФУ, а также студентам-медикам Уральского государственного медуниверситета. Еще 300 отличников получат повышенную выплату — 10 тысяч рублей — до конца января. «Для того, чтобы получить стипендию, необходимо было зарегистрироваться на сайте, сдать сессию на „отлично“, не иметь академических задолженностей. Стипендия „Кампус“ пришла мне в конце декабря, получился подарок под Новый год. Это очень приятный бонус за то, что я стараюсь в учебе», — поделилась впечатлениями одна из получателей стипендии студентка УрГПУ Варвара Усова. У «Кампуса» есть одноименный сайт и мобильное приложение — «Фонд „Кампус“». Там можно узнать обо всех льготах и предложениях. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Свердловским студентам медикам и педагогам, которые учатся на «отлично», выплатили первые повышенные стипендии — 10 тысяч рублей. Сделали это в рамках программы поддержки «Кампус», запущенной губернатором Евгением Куйвашевым, сообщает департамент информационной политики на официальном сайте. «Программа «Кампус» позволит студентам наших вузов получать повышенную стипендию, льготные кредиты на образование, пользоваться скидками в магазинах, кафе, фитнес-центрах. Эту бонусную программу планируем реализовать совместно с единой социальной картой «Уралочка». Уверен, это позволит создать в Свердловской области наилучшие условия для получения высшего образования, закрепить за регионом репутацию «студенческой столицы России», — заявил губернатор. Повышенные стипендии выплатили уже 600 студентам — тем, кто получает педагогическое образование в УрГПУ, РГППУ и УрФУ, а также студентам-медикам Уральского государственного медуниверситета. Еще 300 отличников получат повышенную выплату — 10 тысяч рублей — до конца января. «Для того, чтобы получить стипендию, необходимо было зарегистрироваться на сайте, сдать сессию на „отлично“, не иметь академических задолженностей. Стипендия „Кампус“ пришла мне в конце декабря, получился подарок под Новый год. Это очень приятный бонус за то, что я стараюсь в учебе», — поделилась впечатлениями одна из получателей стипендии студентка УрГПУ Варвара Усова. У «Кампуса» есть одноименный сайт и мобильное приложение — «Фонд „Кампус“». Там можно узнать обо всех льготах и предложениях.