Критик рассказал о возможных причинах массового отравления суши в Челябинске

Критик Кински: челябинцы не откажутся от доставок суши после массовых отравлений

25 января 2024 в 17:25 Размер текста - 17 +

При заказе суши следует учитывать цену, способ оплаты и подачу блюда, отметил критик Фото: Размик Закарян © URA.RU К массовому отравлению суши на Новый год в Челябинске могло привести недостаточное количество санитарных проверок и простота входа на рынок доставки. Критик Глориан Кински считает, что челябинцы не откажутся от суши на вынос даже после скандала с сальмонеллезом в областном центре. Об этом он сообщил URA.RU. «Открывают рестораны доставок, потому что там низкий инвестиционный вход: не надо готовить зал, нанимать огромное число персонала. Сняли себе уголочек, а то и просто у себя на кухне начали готовить. Их не проверяют, и они делают там, что хотят», — отметил URA.RU Кински. Под отсутствием проверок критик имел ввиду плановые инспекции, проводимые только раз в три года. Критик отметил, что проблемные места существуют не только в доставках суши. В Челябинске есть точки общепита, где отсутствует проточная вода. Основная часть ресторанов доставки работает только ради заработка и имеет неквалифицированный персонал, считает Кински. Тем не менее, качественные доставки на рынке Челябинска есть. «Если закроются точки, которые не отвечают санитарным условиям, у нормальных прибыль повысится. Волей-неволей часть публики будет вынуждена заказывать в другом месте. Ничего не подорвет сферу в экономическом плане, люди не откажутся от доставок», — заявил URA.RU Кински. Критик посоветовал обратить внимание на два основных пункта при заказе суши на дом. О некачественном производстве говорит низкая цена: полтора килограмма роллов не может стоить 900 рублей, отметил он. На уклонение от налогов и отчетности может указывать просьба о переводе средств по номеру телефона. Честные фирмы предлагают терминал или QR-код при безналичной оплате. Притом точно понять, стоит ли употреблять блюдо, можно только по запаху, виду суши и их упаковке. Скандал на фоне массового отравления жителей микрорайона Чурилово (Челябинск) разразился в начале января. Тогда челябинцы жаловались на симптомы отравления после доставки «СушиПицца 74» на Новый год. Проверка Роспотребнадзора по региону показала нарушения в работе филиала на Зальцмана, отсутствие санкнижек у части персонала и наличие возбудителей сальмонеллеза. Суд принял решение закрыть точку на два месяца. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

К массовому отравлению суши на Новый год в Челябинске могло привести недостаточное количество санитарных проверок и простота входа на рынок доставки. Критик Глориан Кински считает, что челябинцы не откажутся от суши на вынос даже после скандала с сальмонеллезом в областном центре. Об этом он сообщил URA.RU. «Открывают рестораны доставок, потому что там низкий инвестиционный вход: не надо готовить зал, нанимать огромное число персонала. Сняли себе уголочек, а то и просто у себя на кухне начали готовить. Их не проверяют, и они делают там, что хотят», — отметил URA.RU Кински. Под отсутствием проверок критик имел ввиду плановые инспекции, проводимые только раз в три года. Критик отметил, что проблемные места существуют не только в доставках суши. В Челябинске есть точки общепита, где отсутствует проточная вода. Основная часть ресторанов доставки работает только ради заработка и имеет неквалифицированный персонал, считает Кински. Тем не менее, качественные доставки на рынке Челябинска есть. «Если закроются точки, которые не отвечают санитарным условиям, у нормальных прибыль повысится. Волей-неволей часть публики будет вынуждена заказывать в другом месте. Ничего не подорвет сферу в экономическом плане, люди не откажутся от доставок», — заявил URA.RU Кински. Критик посоветовал обратить внимание на два основных пункта при заказе суши на дом. О некачественном производстве говорит низкая цена: полтора килограмма роллов не может стоить 900 рублей, отметил он. На уклонение от налогов и отчетности может указывать просьба о переводе средств по номеру телефона. Честные фирмы предлагают терминал или QR-код при безналичной оплате. Притом точно понять, стоит ли употреблять блюдо, можно только по запаху, виду суши и их упаковке. Скандал на фоне массового отравления жителей микрорайона Чурилово (Челябинск) разразился в начале января. Тогда челябинцы жаловались на симптомы отравления после доставки «СушиПицца 74» на Новый год. Проверка Роспотребнадзора по региону показала нарушения в работе филиала на Зальцмана, отсутствие санкнижек у части персонала и наличие возбудителей сальмонеллеза. Суд принял решение закрыть точку на два месяца.