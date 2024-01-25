На трассах Челябинской области ужесточат контроль за незаконным выбросом мусора

25 января 2024 в 18:30 Размер текста - 17 +

Меры могут стать дисциплинирующим фактором для водителей, считает Муравьев Фото: Вадим Ахметов © URA.RU На трассах Челябинской области выброс мусора на проезжую часть и в неположенных местах будут фиксировать видеокамеры. Штрафы будут приходить автоматически, сообщил URA.RU руководитель Упрдора «Южный Урал» Владимир Муравьев. «Фотофиксация нарушений, по части выброса мусора, уже рабочий инструмент. Он позволит фиксировать момент выброса мусора и номерные знаки автомобилей. Штрафы также могут приходить в автоматическом режиме», — отметил URA.RU Муравьев. Глава управления надеется, что автоматическая фиксация нарушений станет дисциплинирующим фактором. Притом проблемы с загрязнением трасс возникают не только из-за водителей, но и тех, кто перевозит мусор на полигоны. В ближайший квартал на федеральных трассах региона планируют рейды, направленные на выявление нарушителей. В одну из таких акций будут фиксировать нарушения водителей мусоровозов, уточнили в управлении. «Объем мусора измеряется тысячами кубометров в год. Это огромные затраты, которые можно было потратить на повышение уровня обустройства и безопасности дорог», — заключил Муравьев.

На трассах Челябинской области выброс мусора на проезжую часть и в неположенных местах будут фиксировать видеокамеры. Штрафы будут приходить автоматически, сообщил URA.RU руководитель Упрдора «Южный Урал» Владимир Муравьев. «Фотофиксация нарушений, по части выброса мусора, уже рабочий инструмент. Он позволит фиксировать момент выброса мусора и номерные знаки автомобилей. Штрафы также могут приходить в автоматическом режиме», — отметил URA.RU Муравьев. Глава управления надеется, что автоматическая фиксация нарушений станет дисциплинирующим фактором. Притом проблемы с загрязнением трасс возникают не только из-за водителей, но и тех, кто перевозит мусор на полигоны. В ближайший квартал на федеральных трассах региона планируют рейды, направленные на выявление нарушителей. В одну из таких акций будут фиксировать нарушения водителей мусоровозов, уточнили в управлении. «Объем мусора измеряется тысячами кубометров в год. Это огромные затраты, которые можно было потратить на повышение уровня обустройства и безопасности дорог», — заключил Муравьев.