Прокуратура начала проверку из-за сноса старинного особняка в Екатеринбурге

Прокуратура проверит, как соблюдается законодательство об охране объектов культурного наследия, после попытки сноса старинной усадьбы псаломщика Топоркова на улице Чернышевского в Екатеринбурге. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ведомства.
«По предварительной информации, неустановленными лицами с согласия собственника земельного участка, на котором расположен дом, произведены работы по частичному демонтажу конструкций нежилого помещения […] Вместе с тем, данные работы произведены на земельном участке, расположенном в охранной зоне объектов культурного наследия регионального значения „Две лавки“ и „Дом Рязанова И.Д.“ в отсутствии проектной документации об обеспечении сохранности указанных объектов культурного наследия при проведении работ», — говорится в сообщении ведомства. По результатам проверки обещают принять меры реагирования.
Сносить дом Топоркова начали в ночь с 23 на 24 января, что возмутило волонтеров проекта «Том Сойер Фест». Именно они в 2019 году занимались восстановлением здания. В мэрии Екатеринбурга заявляют, что о сносе дома их никто не уведомлял. Тем временем на месте каждый день работают представители фирмы «Экосистемы-СМБ», которым принадлежит дом. Работники уверяют, что здание решили разобрать на дрова. Защитники дома бьют тревогу — они написали письмо в адрес Куйвашева. В итоге по решению губернатора демонтаж остановили.
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