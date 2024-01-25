Прокуратура начала проверку из-за сноса старинного особняка в Екатеринбурге

25 января 2024 в 19:36 Размер текста - 17 +

Старинную усадьбу начали сносить в ночь на 24 января Фото: Илья Московец © URA.RU Прокуратура проверит, как соблюдается законодательство об охране объектов культурного наследия, после попытки сноса старинной усадьбы псаломщика Топоркова на улице Чернышевского в Екатеринбурге. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ведомства. «По предварительной информации, неустановленными лицами с согласия собственника земельного участка, на котором расположен дом, произведены работы по частичному демонтажу конструкций нежилого помещения […] Вместе с тем, данные работы произведены на земельном участке, расположенном в охранной зоне объектов культурного наследия регионального значения „Две лавки“ и „Дом Рязанова И.Д.“ в отсутствии проектной документации об обеспечении сохранности указанных объектов культурного наследия при проведении работ», — говорится в сообщении ведомства. По результатам проверки обещают принять меры реагирования. Сносить дом Топоркова начали в ночь с 23 на 24 января, что возмутило волонтеров проекта «Том Сойер Фест». Именно они в 2019 году занимались восстановлением здания. В мэрии Екатеринбурга заявляют, что о сносе дома их никто не уведомлял. Тем временем на месте каждый день работают представители фирмы «Экосистемы-СМБ», которым принадлежит дом. Работники уверяют, что здание решили разобрать на дрова. Защитники дома бьют тревогу — они написали письмо в адрес Куйвашева. В итоге по решению губернатора демонтаж остановили. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Прокуратура проверит, как соблюдается законодательство об охране объектов культурного наследия, после попытки сноса старинной усадьбы псаломщика Топоркова на улице Чернышевского в Екатеринбурге. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ведомства. «По предварительной информации, неустановленными лицами с согласия собственника земельного участка, на котором расположен дом, произведены работы по частичному демонтажу конструкций нежилого помещения […] Вместе с тем, данные работы произведены на земельном участке, расположенном в охранной зоне объектов культурного наследия регионального значения „Две лавки“ и „Дом Рязанова И.Д.“ в отсутствии проектной документации об обеспечении сохранности указанных объектов культурного наследия при проведении работ», — говорится в сообщении ведомства. По результатам проверки обещают принять меры реагирования. Сносить дом Топоркова начали в ночь с 23 на 24 января, что возмутило волонтеров проекта «Том Сойер Фест». Именно они в 2019 году занимались восстановлением здания. В мэрии Екатеринбурга заявляют, что о сносе дома их никто не уведомлял. Тем временем на месте каждый день работают представители фирмы «Экосистемы-СМБ», которым принадлежит дом. Работники уверяют, что здание решили разобрать на дрова. Защитники дома бьют тревогу — они написали письмо в адрес Куйвашева. В итоге по решению губернатора демонтаж остановили.