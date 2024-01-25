25 января 2024

Губернатор Махонин обсудил с главой Минэка РФ Решетниковым проблемы в ПГНИУ

© Служба новостей «URA.RU»
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День знаний в Пермском университете. Пермь, махонин дмитрий
Дмитрий Махонин давно обеспокоен ситуацией в родном вузе Фото:

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин провел встречу с главой Минэкономразвития РФ, экс-губернатором Прикамья Максимом Решетниковым. Как рассказывают источники в политэлитах региона, на ней Махонин, в том числе, обсудил с Решетниковым ситуацию в пермском госуниверситете.

«Махонин провел встречу с Решетниковым. На ней они сошлись во мнении о необходимости совместной поддержки вуза для его развития. Но эта встреча двух влиятельных выпускников госуниверситета вовсе не означает, что врио ректора вуза Игорю Германову дан „зеленый свет“, и он в ближайшее время избавится от приставки и. о.», — рассказал инсайдер.

Решетников является выпускником ПГНИУ. Считается, что назначенный и. о. ректора ПГНИУ год назад Игорь Германов является креатурой Решетникова. URA.RU направило запросы в пресс-службу Минэка РФ и в пресс-службу администрации губернатора. На момент публикации ответы не были получены. В университете за последний год возникло много проблем: вуз лихорадит из-за массовых сокращений, а также проблем с финансами. Ранее Махонин заявлял, что обеспокоен ситуацией в вузе.

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Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин провел встречу с главой Минэкономразвития РФ, экс-губернатором Прикамья Максимом Решетниковым. Как рассказывают источники в политэлитах региона, на ней Махонин, в том числе, обсудил с Решетниковым ситуацию в пермском госуниверситете. «Махонин провел встречу с Решетниковым. На ней они сошлись во мнении о необходимости совместной поддержки вуза для его развития. Но эта встреча двух влиятельных выпускников госуниверситета вовсе не означает, что врио ректора вуза Игорю Германову дан „зеленый свет“, и он в ближайшее время избавится от приставки и. о.», — рассказал инсайдер. Решетников является выпускником ПГНИУ. Считается, что назначенный и. о. ректора ПГНИУ год назад Игорь Германов является креатурой Решетникова. URA.RU направило запросы в пресс-службу Минэка РФ и в пресс-службу администрации губернатора. На момент публикации ответы не были получены. В университете за последний год возникло много проблем: вуз лихорадит из-за массовых сокращений, а также проблем с финансами. Ранее Махонин заявлял, что обеспокоен ситуацией в вузе.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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