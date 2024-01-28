В МИД разоблачили организаторов «голой вечеринки» Ивлеевой

Захарова: устроители «голой вечеринки» приглашали СМИ для освещения мероприятия
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Организаторы «голой вечеринки» хотели вызвать интерес массовой публики, заявила Мария Захарова Фото:
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Блогер Ивлеева устроила «голую вечеринку»

Информация о том, что общественность узнала о «голой вечеринке» блогера Анастасии Ивлеевой благодаря якобы доносам, не соответствует действительности. Фактически, организаторы мероприятия сами пригласили представителей СМИ к себе и активно взаимодействовали с ними, предоставляя интервью. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Широкая аудитория, общественные деятели и официальные лица якобы узнали о произошедшем из-за, прости Господи, доносов. Да они с ума посходили, что ли? Посмотрите фото и видео. На них четко видно, что организаторы сами пригласили СМИ и напропалую дают интервью», — написала Захарова в своем telegram-канале.

Представитель МИД добавила, что на мероприятии присутствовали не только блогеры с личными телефонами, но и представители официальных телеканалов, обладающие лицензией на вещание. Без санкции редакции ни один журналист не пришел бы на мероприятие. Организаторы активно привлекали профессиональных журналистов для организации освещения мероприятия, что свидетельствует о том, что они стремились вызвать интерес массовой аудитории, заключила Захарова.

Народный артист России Никита Михалков опроверг утверждения журналистки Ксении Собчак о том, что он донес о «голой вечеринке» блогера Анастасии Ивлеевой президенту РФ Владимиру Путину. Он заявил, что у него есть более важные темы для обсуждения с президентом, и назвал эту информацию недостоверной. Вечеринка, которая состоялась в клубе «Мутабор» 21 декабря 2023 года, привела к отмене концертов и исключению нескольких артистов из новогодних телешоу, включая Филиппа Киркорова.

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Информация о том, что общественность узнала о «голой вечеринке» блогера Анастасии Ивлеевой благодаря якобы доносам, не соответствует действительности. Фактически, организаторы мероприятия сами пригласили представителей СМИ к себе и активно взаимодействовали с ними, предоставляя интервью. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. «Широкая аудитория, общественные деятели и официальные лица якобы узнали о произошедшем из-за, прости Господи, доносов. Да они с ума посходили, что ли? Посмотрите фото и видео. На них четко видно, что организаторы сами пригласили СМИ и напропалую дают интервью», — написала Захарова в своем telegram-канале. Представитель МИД добавила, что на мероприятии присутствовали не только блогеры с личными телефонами, но и представители официальных телеканалов, обладающие лицензией на вещание. Без санкции редакции ни один журналист не пришел бы на мероприятие. Организаторы активно привлекали профессиональных журналистов для организации освещения мероприятия, что свидетельствует о том, что они стремились вызвать интерес массовой аудитории, заключила Захарова. Народный артист России Никита Михалков опроверг утверждения журналистки Ксении Собчак о том, что он донес о «голой вечеринке» блогера Анастасии Ивлеевой президенту РФ Владимиру Путину. Он заявил, что у него есть более важные темы для обсуждения с президентом, и назвал эту информацию недостоверной. Вечеринка, которая состоялась в клубе «Мутабор» 21 декабря 2023 года, привела к отмене концертов и исключению нескольких артистов из новогодних телешоу, включая Филиппа Киркорова.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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