27 января 2024

В Перми нашли 14-летнего подростка, пропавшего в Свердловской области

© Служба новостей «URA.RU»
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Город и жители. Тюмень, ребенок, подросток, депрессия, трудный подросток
В ближайшее время ребенка передадут родителям Фото:

Сотрудники полиции нашли 14-летнего подростка, который пропал в Среднеуральске (Свердловская область) 26 января. Об этом URA.RU рассказали в МО МВД России «Верхнепышминский».

«Сотрудниками полиции несовершеннолетний найден в Перми и доставлен в территориальное ОВД. В ближайшее время он будет передан законным представителям», — сказано в сообщении.

К поискам несовершеннолетнего также подключались волонтеры из поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт». По их мнению, ребенок мог уехать в соседний регион на попутке.

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Сотрудники полиции нашли 14-летнего подростка, который пропал в Среднеуральске (Свердловская область) 26 января. Об этом URA.RU рассказали в МО МВД России «Верхнепышминский». «Сотрудниками полиции несовершеннолетний найден в Перми и доставлен в территориальное ОВД. В ближайшее время он будет передан законным представителям», — сказано в сообщении. К поискам несовершеннолетнего также подключались волонтеры из поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт». По их мнению, ребенок мог уехать в соседний регион на попутке.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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