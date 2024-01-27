В Перми нашли 14-летнего подростка, пропавшего в Свердловской области

В ближайшее время ребенка передадут родителям Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Сотрудники полиции нашли 14-летнего подростка, который пропал в Среднеуральске (Свердловская область) 26 января. Об этом URA.RU рассказали в МО МВД России «Верхнепышминский».

«Сотрудниками полиции несовершеннолетний найден в Перми и доставлен в территориальное ОВД. В ближайшее время он будет передан законным представителям», — сказано в сообщении.

К поискам несовершеннолетнего также подключались волонтеры из поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт». По их мнению, ребенок мог уехать в соседний регион на попутке.