В Свердловскую область стало меньше приезжать мигрантов

В 2023 году в Свердловскую область въехало меньше мигрантов, чем в 2022-м
© Служба новостей «URA.RU»
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Разное. Тюмень, мигрант, работа, уборка мусора, контейнер для мусора
В сравнении с 2022 годом в регион приехало на 9 тысяч мигрантов меньше Фото:

В Свердловскую область в 2023 году въехало меньше мигрантов, чем в 2022-м. Актуальную статистику за прошедший период URA.RU озвучил пресс-секретарь полицейского главка Валерий Горелых.

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«За 2023 год на территорию региона въехало 199 020 иностранных граждан, что на девять тысяч меньше числа прибывших в 2022-м. Основные миграционные потоки составляли граждане Таджикистана (41,1%), Узбекистана (24,4%), Киргизии (18,4%), Казахстана (4,9%), Азербайджана (3,9%) и Армении (2,7%)», — уточнил Горелых.

Он добавил, что всего в сфере незаконной миграции зарегистрировано 873 преступлений. Из региона выдворено 496 и депортировано 219 человек. «3 207 гражданам установлен запрет на въезд в РФ. Всего пресечено 8 545 административных правонарушений», — добавил полковник.

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В Свердловскую область в 2023 году въехало меньше мигрантов, чем в 2022-м. Актуальную статистику за прошедший период URA.RU озвучил пресс-секретарь полицейского главка Валерий Горелых. «За 2023 год на территорию региона въехало 199 020 иностранных граждан, что на девять тысяч меньше числа прибывших в 2022-м. Основные миграционные потоки составляли граждане Таджикистана (41,1%), Узбекистана (24,4%), Киргизии (18,4%), Казахстана (4,9%), Азербайджана (3,9%) и Армении (2,7%)», — уточнил Горелых. Он добавил, что всего в сфере незаконной миграции зарегистрировано 873 преступлений. Из региона выдворено 496 и депортировано 219 человек. «3 207 гражданам установлен запрет на въезд в РФ. Всего пресечено 8 545 административных правонарушений», — добавил полковник.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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