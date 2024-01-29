В Свердловскую область стало меньше приезжать мигрантов

В 2023 году в Свердловскую область въехало меньше мигрантов, чем в 2022-м

29 января 2024 в 15:46 Размер текста - 17 +

В сравнении с 2022 годом в регион приехало на 9 тысяч мигрантов меньше Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Свердловскую область в 2023 году въехало меньше мигрантов, чем в 2022-м. Актуальную статистику за прошедший период URA.RU озвучил пресс-секретарь полицейского главка Валерий Горелых. Новость по теме В Свердловской области стали меньше насиловать, грабить и убивать «За 2023 год на территорию региона въехало 199 020 иностранных граждан, что на девять тысяч меньше числа прибывших в 2022-м. Основные миграционные потоки составляли граждане Таджикистана (41,1%), Узбекистана (24,4%), Киргизии (18,4%), Казахстана (4,9%), Азербайджана (3,9%) и Армении (2,7%)», — уточнил Горелых.



Он добавил, что всего в сфере незаконной миграции зарегистрировано 873 преступлений. Из региона выдворено 496 и депортировано 219 человек. «3 207 гражданам установлен запрет на въезд в РФ. Всего пресечено 8 545 административных правонарушений», — добавил полковник.

В Свердловскую область в 2023 году въехало меньше мигрантов, чем в 2022-м. Актуальную статистику за прошедший период URA.RU озвучил пресс-секретарь полицейского главка Валерий Горелых. «За 2023 год на территорию региона въехало 199 020 иностранных граждан, что на девять тысяч меньше числа прибывших в 2022-м. Основные миграционные потоки составляли граждане Таджикистана (41,1%), Узбекистана (24,4%), Киргизии (18,4%), Казахстана (4,9%), Азербайджана (3,9%) и Армении (2,7%)», — уточнил Горелых. Он добавил, что всего в сфере незаконной миграции зарегистрировано 873 преступлений. Из региона выдворено 496 и депортировано 219 человек. «3 207 гражданам установлен запрет на въезд в РФ. Всего пресечено 8 545 административных правонарушений», — добавил полковник.