В Перми арестовали участок ТЦ, где праздновал день рождения теневой мэр Перми

Пермские приставы арестовали участок ТЦ Crystal Hall

Судебные приставы взыскивают долг с владельца участка под ТЦ Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Перми судебные приставы арестовали участок земли на улице Мира 41в, где находится ТЦ Crystal Hall. Ранее он назывался ТЦ «Арктик Холл». Арест наложен из-за долга владельца участка Резо Азоева.

«Судебные приставы наложили запрет на совершение регистрационных действий в отношении земельного участка под зданием ТЦ Crystal Hall на улице Мира, 41в. Исполнительное производство, по которому арестован участок торгового центра, возбуждено в отношении Резо Азоева», — пишет «Коммерсант Прикамье» со ссылкой на выписку из Росреестра.

Приставы взыскивают с Азоева долг в размере 42 тысяч рублей. Это сумма налогов и сборов, которые не заплатил пермяк. Про Азоева известно, что он владел ООО «Промстройсервис», ООО «Универсалремонт», ООО «Элиза» и ИП «Олица». Сейчас эти предприятия ликвидированы. Также он построил здание ТЦ Crystal Hall, который открыл в 2015 году. В конце декабря 2023 года в банкетном зале этого торгового центра праздновал свой день рождения депутат гордумы Перми Владимир Плотников, который считается теневым мэром. На празднике выступали Ольга Бузова и Дмитрий Маликов.