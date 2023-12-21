Депутат гордумы Перми Плотников пошутил, что хочет удочерить Бузову

Видео с выступлениями Бузовой и Маликова в соцсетях разместили дочь и невестка Плотникова Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Депутат гордумы Перми Владимир Плотников, который считается теневым мэром Перми, 21 декабря с размахом отметил 60-летие. Мероприятие на 250 человек проходило в банкетном зале «Арктик Холл», рассказывают источники URA.RU. На видео, которые выкладывали в Instagram* дети и невестка Плотникова, показано, что на юбилее пели Дмитрий Маликов и Ольга Бузова. Ее он, кстати, в шутку решил удочерить.

«Анечка, дочь, у тебя появилась новая сестра. Я решил удочерить Бузову», — пошутил Плотников. Сама Бузова после первых песен вызвала депутата на сцену и назвала его человеком с идеальным музыкальным вкусом, намекая на свое творчество.

Внуки Плотникова — дети его сына Ивана — спели для дедушки песенку. А сын Александр (занимается рэп-музыкой) выхватывал у Маликова и Бузовой микрофоны. В меню среди прочего были устрицы и свежие ягоды. Среди статусных гостей был замечен вице-премьер Алексей Демкин. Сама Бузова в своих сторис назвала Плотникова «добрым и светлым человеком».

На 50-летие Плотников якобы возил гостей на виллу в Дубаи, поэтому в этом году юбилей можно назвать скромным. URA.RU направило запрос пресс-секретарю Владимира Плотникова Юрию Рудневу. На момент публикации ответ не был получен.

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