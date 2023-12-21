21 декабря 2023

Теневой мэр Перми на юбилее решил «удочерить» Бузову. Видео

Депутат гордумы Перми Плотников пошутил, что хочет удочерить Бузову
© Служба новостей «URA.RU»
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Музыкальный фестиваль Summer Fest: Ольга Бузова. Екатеринбургн, бузова ольга
Видео с выступлениями Бузовой и Маликова в соцсетях разместили дочь и невестка Плотникова Фото:

Депутат гордумы Перми Владимир Плотников, который считается теневым мэром Перми, 21 декабря с размахом отметил 60-летие. Мероприятие на 250 человек проходило в банкетном зале «Арктик Холл», рассказывают источники URA.RU. На видео, которые выкладывали в Instagram* дети и невестка Плотникова, показано, что на юбилее пели Дмитрий Маликов и Ольга Бузова. Ее он, кстати, в шутку решил удочерить.

«Анечка, дочь, у тебя появилась новая сестра. Я решил удочерить Бузову», — пошутил Плотников. Сама Бузова после первых песен вызвала депутата на сцену и назвала его человеком с идеальным музыкальным вкусом, намекая на свое творчество.

Внуки Плотникова — дети его сына Ивана — спели для дедушки песенку. А сын Александр (занимается рэп-музыкой) выхватывал у Маликова и Бузовой микрофоны. В меню среди прочего были устрицы и свежие ягоды. Среди статусных гостей был замечен вице-премьер Алексей Демкин. Сама Бузова в своих сторис назвала Плотникова «добрым и светлым человеком».

На 50-летие Плотников якобы возил гостей на виллу в Дубаи, поэтому в этом году юбилей можно назвать скромным. URA.RU направило запрос пресс-секретарю Владимира Плотникова Юрию Рудневу. На момент публикации ответ не был получен.

*Сеть запрещена на территории РФ; принадлежит Meta — корпорация признана экстремистской и запрещена в России

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Депутат гордумы Перми Владимир Плотников, который считается теневым мэром Перми, 21 декабря с размахом отметил 60-летие. Мероприятие на 250 человек проходило в банкетном зале «Арктик Холл», рассказывают источники URA.RU. На видео, которые выкладывали в Instagram* дети и невестка Плотникова, показано, что на юбилее пели Дмитрий Маликов и Ольга Бузова. Ее он, кстати, в шутку решил удочерить. «Анечка, дочь, у тебя появилась новая сестра. Я решил удочерить Бузову», — пошутил Плотников. Сама Бузова после первых песен вызвала депутата на сцену и назвала его человеком с идеальным музыкальным вкусом, намекая на свое творчество. Внуки Плотникова — дети его сына Ивана — спели для дедушки песенку. А сын Александр (занимается рэп-музыкой) выхватывал у Маликова и Бузовой микрофоны. В меню среди прочего были устрицы и свежие ягоды. Среди статусных гостей был замечен вице-премьер Алексей Демкин. Сама Бузова в своих сторис назвала Плотникова «добрым и светлым человеком». На 50-летие Плотников якобы возил гостей на виллу в Дубаи, поэтому в этом году юбилей можно назвать скромным. URA.RU направило запрос пресс-секретарю Владимира Плотникова Юрию Рудневу. На момент публикации ответ не был получен. *Сеть запрещена на территории РФ; принадлежит Meta — корпорация признана экстремистской и запрещена в России
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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