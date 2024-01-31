31 января 2024

Из Свердловской области мигрантов уехало больше, чем приехало

В Свердловской области на 5,5% снизилось число приехавших мигрантов
© Служба новостей «URA.RU»
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В последние годы мигранты стремятся уехать из Свердловской области Фото:

В Свердловской области за январь—ноябрь 2023 года количество прибывших мигрантов уменьшилось, а число выбывших увеличилось. Статистика опубликована на сайте «Свердловскстата».

«В январе — ноябре 2023 года, по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года, на территории Свердловской области уменьшилось число прибывших на 5,5%. Число выбывших — на 11,6%», — говорится в сообщении.

Ранее итоги миграции в регионе озвучивала и свердловская полиция. По данным главка, в 2023 году на Урал въехало 199 020 иностранцев, что на девять тысяч меньше числа прибывших в 2022-м. В основном, в Свердловскую область стремились попасть граждане Таджикистана, Узбекистана и Киргизии.

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В Свердловской области за январь—ноябрь 2023 года количество прибывших мигрантов уменьшилось, а число выбывших увеличилось. Статистика опубликована на сайте «Свердловскстата». «В январе — ноябре 2023 года, по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года, на территории Свердловской области уменьшилось число прибывших на 5,5%. Число выбывших — на 11,6%», — говорится в сообщении. Ранее итоги миграции в регионе озвучивала и свердловская полиция. По данным главка, в 2023 году на Урал въехало 199 020 иностранцев, что на девять тысяч меньше числа прибывших в 2022-м. В основном, в Свердловскую область стремились попасть граждане Таджикистана, Узбекистана и Киргизии.
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© Служба новостей «URA.RU»
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