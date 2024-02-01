Прокуратура проверит факты травли школьницы в Златоусте

В Златоусте Челябинской области проводится прокурорская проверка по фактам травли ученицы четвертого класса одной из местных школ. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.
«Органами прокуратуры проводится проверка по публикации в соцсети о нарушении прав несовершеннолетней в образовательной организации. По поручению заместителя генпрокурора РФ Сергея Зайцева начальник отдела по делам несовершеннолетних и молодежи прокуратуры области выехал в Златоуст для проведения личного приема законного представителя несовершеннолетней, контроля за проводимой проверкой и оценки работы органов системы профилактики», — уточнили в пресс-службе ведомства.
В ведомстве уточнили, что речь идет о сообщении брата ученицы четвертого класса, который рассказал о случаях травли ребенка в школе. Об этом он публично рассказал в соцсетях.
Главные новости Челябинска и области уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Челябинск, который смог». Подпишитесь, нажмите на ссылку.