Прокуратура проверит факты травли школьницы в Златоусте

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Прокуратура. Москва, прокурор, прокуроры, прокуратоура
Сотрудники прокуратуры выехали в Златоуст для проверки информации Фото:

В Златоусте Челябинской области проводится прокурорская проверка по фактам травли ученицы четвертого класса одной из местных школ. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

«Органами прокуратуры проводится проверка по публикации в соцсети о нарушении прав несовершеннолетней в образовательной организации. По поручению заместителя генпрокурора РФ Сергея Зайцева начальник отдела по делам несовершеннолетних и молодежи прокуратуры области выехал в Златоуст для проведения личного приема законного представителя несовершеннолетней, контроля за проводимой проверкой и оценки работы органов системы профилактики», — уточнили в пресс-службе ведомства.

В ведомстве уточнили, что речь идет о сообщении брата ученицы четвертого класса, который рассказал о случаях травли ребенка в школе. Об этом он публично рассказал в соцсетях.

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В Златоусте Челябинской области проводится прокурорская проверка по фактам травли ученицы четвертого класса одной из местных школ. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры. «Органами прокуратуры проводится проверка по публикации в соцсети о нарушении прав несовершеннолетней в образовательной организации. По поручению заместителя генпрокурора РФ Сергея Зайцева начальник отдела по делам несовершеннолетних и молодежи прокуратуры области выехал в Златоуст для проведения личного приема законного представителя несовершеннолетней, контроля за проводимой проверкой и оценки работы органов системы профилактики», — уточнили в пресс-службе ведомства. В ведомстве уточнили, что речь идет о сообщении брата ученицы четвертого класса, который рассказал о случаях травли ребенка в школе. Об этом он публично рассказал в соцсетях.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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