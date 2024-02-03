03 февраля 2024

Мэр Нижнего Тагила раскрыл школьникам, как стать лидером

Мэр Нижнего Тагила Пинаев: чтобы стать лидером, необходимо быть порядочным
© Служба новостей «URA.RU»
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Интервью с Владиславом Пинаевым. Екатеринбург , пинаев владислав, жест рукой
Владислав Пинаев провел личную встречу со школьниками Фото:

Глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев провел встречу в формате открытого диалога со школьниками, участвующих в программе «ЕВРАЗ: Люди будущего». В ходе встречи мэр посоветовал учащимся быть добропорядочными и целеустремленными, чтобы стать лидерами. Кадры с мероприятия появились в telegram-канале Пинаева.

«Прежде всего человек должен быть порядочным. Также самое главное обладать желанием достичь чего-то в том месте, в котором ты сегодня трудишься», — ответил Пинаев на вопрос школьника о главных качествах лидера. Кроме того, свердловский мэр поделился своим девизом, которым следует в своей деятельности. «Работать, работать и работать», — сказал он.

По его словам, спорт помогает сохранять энергию и мотивацию в течении дня. «Я два раза в неделю регулярно посвящаю себя спорту по утрам. Это дает тонус на всю неделю», — пояснил Пинаев.

Программа по развитию детских проектных инициатив «ЕВРАЗ: Люди будущего» направлена на вовлечение школьников в проектирование будущего своих городов и реализацию социально значимых проектов. В Нижнем Тагиле проект стартовал с октября 2023 года.

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Глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев провел встречу в формате открытого диалога со школьниками, участвующих в программе «ЕВРАЗ: Люди будущего». В ходе встречи мэр посоветовал учащимся быть добропорядочными и целеустремленными, чтобы стать лидерами. Кадры с мероприятия появились в telegram-канале Пинаева. «Прежде всего человек должен быть порядочным. Также самое главное обладать желанием достичь чего-то в том месте, в котором ты сегодня трудишься», — ответил Пинаев на вопрос школьника о главных качествах лидера. Кроме того, свердловский мэр поделился своим девизом, которым следует в своей деятельности. «Работать, работать и работать», — сказал он. По его словам, спорт помогает сохранять энергию и мотивацию в течении дня. «Я два раза в неделю регулярно посвящаю себя спорту по утрам. Это дает тонус на всю неделю», — пояснил Пинаев. Программа по развитию детских проектных инициатив «ЕВРАЗ: Люди будущего» направлена на вовлечение школьников в проектирование будущего своих городов и реализацию социально значимых проектов. В Нижнем Тагиле проект стартовал с октября 2023 года.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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