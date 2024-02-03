Мэр Нижнего Тагила раскрыл школьникам, как стать лидером

Мэр Нижнего Тагила Пинаев: чтобы стать лидером, необходимо быть порядочным

04 февраля 2024 в 03:57 Размер текста - 17 +

Владислав Пинаев провел личную встречу со школьниками Фото: Анна Майорова © URA.RU Глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев провел встречу в формате открытого диалога со школьниками, участвующих в программе «ЕВРАЗ: Люди будущего». В ходе встречи мэр посоветовал учащимся быть добропорядочными и целеустремленными, чтобы стать лидерами. Кадры с мероприятия появились в telegram-канале Пинаева. «Прежде всего человек должен быть порядочным. Также самое главное обладать желанием достичь чего-то в том месте, в котором ты сегодня трудишься», — ответил Пинаев на вопрос школьника о главных качествах лидера. Кроме того, свердловский мэр поделился своим девизом, которым следует в своей деятельности. «Работать, работать и работать», — сказал он. По его словам, спорт помогает сохранять энергию и мотивацию в течении дня. «Я два раза в неделю регулярно посвящаю себя спорту по утрам. Это дает тонус на всю неделю», — пояснил Пинаев. Программа по развитию детских проектных инициатив «ЕВРАЗ: Люди будущего» направлена на вовлечение школьников в проектирование будущего своих городов и реализацию социально значимых проектов. В Нижнем Тагиле проект стартовал с октября 2023 года.

Глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев провел встречу в формате открытого диалога со школьниками, участвующих в программе «ЕВРАЗ: Люди будущего». В ходе встречи мэр посоветовал учащимся быть добропорядочными и целеустремленными, чтобы стать лидерами. Кадры с мероприятия появились в telegram-канале Пинаева. «Прежде всего человек должен быть порядочным. Также самое главное обладать желанием достичь чего-то в том месте, в котором ты сегодня трудишься», — ответил Пинаев на вопрос школьника о главных качествах лидера. Кроме того, свердловский мэр поделился своим девизом, которым следует в своей деятельности. «Работать, работать и работать», — сказал он. По его словам, спорт помогает сохранять энергию и мотивацию в течении дня. «Я два раза в неделю регулярно посвящаю себя спорту по утрам. Это дает тонус на всю неделю», — пояснил Пинаев. Программа по развитию детских проектных инициатив «ЕВРАЗ: Люди будущего» направлена на вовлечение школьников в проектирование будущего своих городов и реализацию социально значимых проектов. В Нижнем Тагиле проект стартовал с октября 2023 года.