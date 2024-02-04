Пермяк, получивший ранение в ходе эвакуации техники штурмовиков на СВО, представлен к награде

Участник СВО рядовой Анатолий Галавиев из Пермского края представлен к награде

05 февраля 2024 в 11:33 Размер текста - 17 +

Анатолий Галавиев получил ранение в ходе эвакуации техники штурмовиков Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Уроженец села Серегово Чердынского округа Пермского края рядовой Анатолий Галавиев представлен к государственной награде в ходе участия в спецоперации. Анатолий несет службу в танковом батальоне, доставляя мотострелков и штурмовиков в заданные районы. 18 января в ходе выполнения одного из боевых заданий он получил ранение. О героизме военнослужащего сообщается в паблике «Подслушано Чердынь» в соцсети «ВКонтакте». «В сложной боевой обстановке в ночное время 18 января, хорошо зная маршрут в район высадки десанта, Анатолий принял участие в эвакуационных мероприятиях техники одного из штурмовых подразделений. Боевой приказ командования был выполнен, но рядовой Галавиев получил минно-взрывное ранение. За мужество и героизм при выполнении боевой задачи в ходе СВО представлен к госнаграде», — говорится в размещенном в соцсети сообщении. Какое именно награды удостоен прикамец, не уточняется. Ранее URA.RU рассказывало о бойце из Прикамья Иване Лебедеве с позывным «Лебедь», который отличился на спецоперации. В ходе несения службы в районе населенных пунктов Предтечино и Опытное ему удалось вовремя обнаружить и ликвидировать группу противника. За мужество и отвагу военнослужащего наградили Знаком отличия ордена Святого Георгия — Георгиевский Крест IV степени. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Уроженец села Серегово Чердынского округа Пермского края рядовой Анатолий Галавиев представлен к государственной награде в ходе участия в спецоперации. Анатолий несет службу в танковом батальоне, доставляя мотострелков и штурмовиков в заданные районы. 18 января в ходе выполнения одного из боевых заданий он получил ранение. О героизме военнослужащего сообщается в паблике «Подслушано Чердынь» в соцсети «ВКонтакте». «В сложной боевой обстановке в ночное время 18 января, хорошо зная маршрут в район высадки десанта, Анатолий принял участие в эвакуационных мероприятиях техники одного из штурмовых подразделений. Боевой приказ командования был выполнен, но рядовой Галавиев получил минно-взрывное ранение. За мужество и героизм при выполнении боевой задачи в ходе СВО представлен к госнаграде», — говорится в размещенном в соцсети сообщении. Какое именно награды удостоен прикамец, не уточняется. Ранее URA.RU рассказывало о бойце из Прикамья Иване Лебедеве с позывным «Лебедь», который отличился на спецоперации. В ходе несения службы в районе населенных пунктов Предтечино и Опытное ему удалось вовремя обнаружить и ликвидировать группу противника. За мужество и отвагу военнослужащего наградили Знаком отличия ордена Святого Георгия — Георгиевский Крест IV степени.